女子坐過夜動車與3男同房感尷尬冀推同性車廂　專家:無必要兼麻煩

除了乘搭飛機，火車、高鐵、自駕等都是大眾常用的出遊方式。惟有女乘客反映，自己乘坐軟臥過夜車廂時被分配到「3男1女」車廂，希望鐵路部門能推出「同性別車廂」。



該名女乘客稱，近日購買了過夜車次的軟臥車票，上車後才發現同車廂的3人均為男性。她覺得非常尷尬，尤其是睡覺時，軟臥包廂的推拉門會關閉。最終，她選擇和其他包廂的男乘客交換床位。

她建議，中國鐵路總公司可修改算法，避免在密閉空間的過夜臥舖分配非同行的「3男1女」或「3女1男」，或推出「同性別車廂」。

女乘客在網上反映，自己乘坐軟臥過夜車廂時被分配到「3男1女」車廂。（極目新聞）

事件在網上引起討論。有類似經歷的網民支持前述女乘客的建議，希望中國鐵路系統能夠增加性別選項，或通過大數據分析和算法，避免出現陌生男女分配在同一車廂的情況。但有網民提出，臥舖車票是隨機分配，前述提議較難實現。

4月23日，中國鐵路12306客服表示，普通列車的臥舖車票為隨機發售，如果在臥舖車廂中出現「3男1女」或「3女1男」的情況，乘客可向列車員反映或者聯繫12306，工作人員會盡可能地協調。

對於網民提出在購票系統中增設性別選項，或通過大數據分析和算法進行合理分配的建議，該客服人員表示，購買普通列車臥舖車票的乘客，由於每趟列車中的出行人數不同，每個車廂中男女乘客比例不同，因此無法做到完美的分配。

中國國家鐵路集團有限公司宣傳部門工作人員回應稱，已將相關建議上報業務部門研究，具體由業務部門決定。

有類似經歷的網民支持前述女乘客的建議。（極目新聞）

「同性別車廂」有必要推出？

《極目新聞》報道，武漢大學城市安全與社會管理研究中心副主任、特聘教授尚重生認為，按性別來分配車廂售票，不僅沒有必要，而且沒有可操作性。

尚重生表示，車廂內本質上仍屬於公共空間，同車廂的乘客也大概率都是陌生人，在公共空間相處，本就無需尷尬。不論是「3男1女」或「3女1男」，陌生人之間一般不會產生共同犯罪的意圖。

相反，在公共場合，幾個陌生人還會起到互相制衡的作用。若乘客覺得非常尷尬，可以和其他乘客協商換位置。

女乘客反映，自己乘坐軟臥過夜車廂時被分配到「3男1女」車廂。（視覺中國）

尚重生認為，按照性別分配車廂實際上也沒有可操作性，不僅會增加售票系統設置上的成本，而且會為後續管理增加麻煩。

他舉例，當有乘客下車，或遇上春運、小長假等車票供需緊張之時，剩下的坐位又要如何分配；若夫妻同行，實施男女分廂後，可能又需要單獨申請或與其他乘客協調，「綜合各種情況，車票反而更加難分配」。