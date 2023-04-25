訂泰國酒店被告知該價大陸用戶不適用　消費者質疑存價格歧視

有內地消費者反映，日前透過網上平台預訂泰國一酒店住宿後，被告知下單的價格僅適用於除泰國本土和中國大陸以外用戶，質疑平台存在「價格歧視」。

4月24日，平台工作人員回應稱，酒店在不同地區的定價策略不同，且住宿價格由酒店方制定，目前平台已刪除相關表述。



當事人表示，4月21日以585.68元（人民幣，下同）的價格預訂了一晚在泰國曼谷的酒店住宿；2日後，平台來電告知該住宿價格是除泰國本土和中國大陸以外用戶適用的價格。

當事人質疑，平台上同一間酒店對不同地區的用戶有價格歧視，自己以大陸身份註冊登錄仍能順利下單，且平台界面未有任何提示說明。

消費者現已取消該酒店訂單。（南方都市報）

《南方都市報》報道，平台工作人員稱，平台在預訂界面的接待政策中有相關的說明提示，即「該價格適用於部分人群（除泰國本地和中國大陸外）」。目前，平台已刪除相關表述。至於消費者以大陸身份仍能預訂房間，是因為海外酒店入住人填寫信息時是拼音。

對於消費者指出的「價格歧視」問題，該工作人員否認有歧視，並解釋是酒店在不同地區的定價策略不同，「每個區域的酒店都有自己搞促銷的動作，那麼這個促銷之後的價格有差異就很正常了」。

酒店業人士透露，國際酒店集團的定價通常有官方掛牌價，供全球會員預訂，但在實際運營中，全球各地的酒店都會針對自身所在地的地緣情況，為了吸引地區市場客群去製定區域營銷計劃。

除了在各地的官網投放外，還會選擇主流的在線預訂平台合作，針對特定地區市場客群的價格也會明確標註預訂條件，比如僅限持某個國家和地區的身份證件方可入住。