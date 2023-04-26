女子動車與3男同房呻太尷尬　武大教授｢要學會與狼共舞｣言論遭批

近期，內地一名女乘客在乘坐軟臥過夜車廂時被分配到「3男1女」車廂，令她覺得非常尷尬，尤其晚上睡覺時，希望鐵路部門能推出「同性別車廂」。

事件在網絡引起討論後，有網民支持女乘客的建議，也有網民批她「太矯情」「公主病」。那麼火車是否應該設置「同性別車廂」？武漢大學城市安全與社會管理研究中心教授尚重生給出回答：「年輕女孩要學會與『狼』共舞。」



《極目新聞》報道，女乘客抱怨軟臥車廂「3男1女」的分配不合理後，遭到網民攻擊「玻璃心」「公主病」「不要出門」。該女乘客回應稱，「看到罵人的評論心裡不舒服」也呼籲網民理性。

女乘客在網上反映，自己乘坐軟臥過夜車廂時被分配到「3男1女」車廂。（極目新聞）

關於「同性別車廂」的討論，也逐漸延伸到「女性和陌生人打交道」的話題上。對此，武漢大學教授尚重生指出，一個社會文明程度取決於對女性和兒童的態度，但女性也不要將公共場合的所有陌生男性都看做潛在「犯罪分子」。

他認為，女性應學會與陌生人交往，而不是拒絕與陌生人交流，尤其年輕女性更要積累社會經驗，學會與「狼」共舞。

不過，尚重生的言論在網絡又掀起新的「罵戰」，有網民諷刺他「同時得罪兩性」。還有網民認為其引起「男女對立」。

網民評論▼



「我真的覺得這不僅不尊重女性，還把正常的男性放在了女性的對立面」

「應該建議男性怎麼做，男性要學會什麼，減少對女性的說教」

「同時得罪兩性， 一邊將男性比喻成負面形象的狼，這不是暗指潛在犯罪分子麼；一邊怪罪於女性不適應環境」

「請不要在這教育女性，為什麼不去教育男性呢？為什麼不想想女性的擔憂來源於哪裡呢？」

「兩頭不落好，全都得罪完，憑什麼男性就是狼，女性就是小白兔。」

