藝人劉畊宏被曝放2萬人飛機！　河南學生寒風中呆等湧評論區鬧爆

疫情期間，台灣藝人劉畊宏靠「健身直播」在內地事業風生水起，但近日卻因直播帶貨產品質量問題遭內地「消費維權報告」點名批評。

不僅如此，日前他又被曝出在河南信陽學院參加活動時，臨時放鴿子，讓2萬學生在寒風中呆等一下午，甚至有人因此感冒發燒。



23日，劉畊宏到信陽學院參加活動，學生們被通知下午停課，要求穿着校服到指定地點集合。然而苦等2小時後，學生們始終未能等到劉畊宏出現，現場學生不滿道，「等了好幾個小時，最後說因為天氣原因取消了。」

對此，劉畊宏當晚在微博回應稱，因為前幾天氣溫開始下降、低了20度，加上下雨的關係，所以清晨臨時決定將活動場地改在室內，「進場的人數有限，還有許多想來的男孩女孩都不能進來，真的很抱歉，也辛苦在寒風中工作的同仁們， 我們都盡力了，相信這一切有最美好的安排！」

由於當日氣溫驟降，不少學生都在戶外等待過長時間而感冒生病，許多人在其抖音帳號下發表不滿評論，「為什麼放我們鴿子？我們滿心期待，好多人歡迎你，你竟然這樣」、「這輩子沒見過2萬多人同時被鴿」，但也有網民解釋稱，是校方沒有做好通知工作，才會導致學生在寒風中乾等。

據《九派新聞》報道，校方回應稱，該活動並非校方主辦邀請，有信陽市統一安排，「老師也是忙了一上午佈置場地，可能因為天氣原因對方取消了行程，希望大家互相理解。」另外，學校並未統一停課，「我們組裡還有人上課，可能只是個別課程停課。」