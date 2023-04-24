河南「女神副校長」主持球賽意外爆紅 驚揭其他副校長同是大美女
撰文：中天新聞網
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河南鄭州工商學院日前舉辦全省大學生「華光杯」籃球比賽，由該校女副校長王提主持開幕式，因其外型漂亮堪比女明星，意外在網絡走紅登上熱搜，還被網友暱稱是「高校領導的顏值天花板」。
照片中，這名美女校長穿著一身精緻幹練的黑色西裝，端坐在主持台前，身材瘦而有型，五官立體濃眉大眼高鼻樑，顏值不輸娛樂圈女明星。
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據《極目新聞》報道，該校官網「現任領導」一欄顯示，王提，女，漢族，河南泌陽人，中共黨員，河南大學碩士研究生，在讀博士。歷任鄭州工商學院人文藝術學院教師、蘭考校區書院負責人、蘭考學院院長、黨總支書記，現任鄭州工商學院常務副校長。
除了王提，該校另外兩位副校長王瑩和王覃秋，也是高顏值氣質美女，身材俱佳，能力強，還是學霸，有史丹福大學畢業，也有90後河南大學在讀博士。
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鄭州工商學院驚現年輕貌美女校長，引起一票網友討論，紛紛發表個人觀點，不少人大讚「漂亮」、「有氣質」，還認為王提有一張明星臉，直呼：「還招生嗎？能讓女校長給我上課嗎？」
也有網友表示，隨著年輕一代進入大專院校工作，帶有高學歷和高顏值光環的校領導並不鮮見，她們不僅長相耀眼，學歷也耀眼。
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