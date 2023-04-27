限時優惠！龍崗直通香港市區巴士4月28日復通　限時優惠19.9元

《南方都市報》報道，龍崗直通香港市區的巴士將於4月28日復通。從龍崗中心城上車，經蓮塘口岸過關。比先前路線，更加節約時間。



值得注意的是，為慶祝巴士復通，從４月27日起到5月3日23時59分，到永東直通巴士公眾號永東商城可搶購龍崗往香港市區的單程優惠票，價格只要人民幣19.9元（約合22.57元港幣）。



據了解，復通的線路是永東直通巴士龍崗往返香港市區的直達線。去往香港的班次上車點位於深圳市龍崗區中心城龍翔大道7127號的華迅航空旅遊公司，下車點為沙田（偉華中心）、尖沙咀（中港城）和油麻地（上海街）。

由香港返程的上車點則是油麻地上海街（港鐵A1出口）、尖沙咀中港城（地庫巴士總站）以及香園圍（蓮塘）口岸，下車點在龍崗中心城華迅航空。

永東巴士內地代理方相關負責人介紹，龍崗往返香港市區的巴士每天來回25個班次，單程人民幣65元，來回人民幣110元。該負責人透露，「復通後，龍崗去香港就告別百轉千回的轉車了。票價也比之前便宜了不少，省下來的錢又可以多喝一杯奶茶了。」

近期的優惠票的兌換地點在深圳的華迅航空，數量有限，先到先得。民眾只需到永東直通巴士公眾號「永東商城」就可搶購龍崗往香港市區的單程優惠票，每個ID限購車票五張。

負責人指出，乘客可在5月31日之前兌換車票，乘車的有效日期也是到5月31日。負責人透露，3歲以下的幼童需要現場購票，每位人民幣20元。足3歲及以上兒童大小同價。

永東巴士主要經營香港至內地過境往返直通巴士客運服務。(李澤彤攝)

據悉，永東巴士正式成立於1992年﹐主要經營香港至內地過境往返直通巴士客運服務，目前已經成為香港五大直通過境巴士公司之一。