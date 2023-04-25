內地民宿五一「脱民」而去　奇葩毀約坐地起價、謊稱裝修倒閉頻傳

內地今2023年「五一」假期共5天，疫情後社會秩序逐漸恢復的情況下，各地旅宿業摩拳擦掌瞄準這波出遊人潮。不過，部分民眾透露，假期前，有些民宿和旅店為了要搶「漲價」後的客源，不惜利用各種「奇葩理由」向提早預訂的消費者「毀約」，就算有平台罰金也抵不過「瘋漲」的房價。人民網對民宿漲價、毀約一事評論稱，「缺乏契約精神、吃相太難看」。



內媒《潮新聞》報道，五一前夕，被「毀約」的旅客不少，民宿旅館坐地起價，理由也是千奇百怪。各大熱門旅遊城市的酒店告急，價格飆漲，早早訂好行程的旅人們，蠢蠢欲動，心思都快跟著假期飛走了。與此同時，已預訂的民宿突然開始搞起「裝修」，甚至要求房客退訂的事件開始頻傳。

疫後的五一連假，預計為內地旅遊帶來一波盛況。圖為2021年4月30日，上海虹橋火車站，旅客在候車室等待上車，迎來了節前出行的最高峰。（視覺中國）

裝修中、酒店倒閉理由千百種

報道引述杭州一名鄧女士個案說法，其3月16日先預訂一間位於成都的民宿，每晚100多元（人民幣，下同）的價格搶下三間房。直至3月27日，鄧女士突然接到民宿工作人員的電話稱，民宿在裝修，4月底不一定能裝修好，希望鄧女士能主動退訂，平台也願意賠償100元代金券。

鄧女士一方面不能接受，一方面查看網絡，這才發現，之前訂下的房型已漲到500元一晚，最終，考慮到強行入住也會鬧不愉快，只能選擇接受平台提供的1:1賠償。

至於其餘地方也傳出有「酒店換老闆、裝修中、酒店倒閉」之類的「奇葩理由」，目的就是要提前預訂拿到便宜房價的顧客退訂。有消費者向媒體透露，縱使旅宿平台對旅店做了處罰，有1.5倍罰金和降低流量處理，但相較於五一的盈利，商家肯定願意接受處罰，「況且沒了這個平台，還有其他平台。」

平台：保障消費者權益 承擔最高3倍差價

面對旅店業者伺機蠢動，內地已有多家線上旅宿平台發表聲明，稱將堅決保障消費者權益。

攜程表示，如果出現酒店（供應商）確認後推翻或到店無房的情況，攜程會按照消費者意願，協助取消訂單或為消費者提供更多解決方案。如平台將與酒店協調為客人安排原標準或以上級別的房間入住，並承擔由此產生的差價，差價金額上限為原訂單首晚房費的3倍。若無法安排客人入住原酒店任何房型，攜程會幫客人預訂附近同等酒店，並承擔差價，金額上限為原訂單首晚房費3倍。

2021年4月30日，北京，鐵路迎來五一假期客流高峰，北京南站人頭攢動場面火爆。（視覺中國）

美團方面則表示，「五一」期間的民宿訂單毀約、房東坐地起價是違規行為，任何商家產生訂單的違約行為均會受到相應的罰款；其次，對於客戶，美團會按照對外的客戶保障進行賠付。

其餘平台業者如飛豬、小豬民宿也給出了民宿「毀約」的補償方案，包括安排客人入住附近同等級別民宿或更高階別的民宿房型，並由平台或商家承擔差價，差價金額最高為首晚房費3倍；若客人不準備入住，在全額退款的基礎上，最高賠付首晚房費。

平台現規不足以糾偏

事實上，做生意首講誠信，民宿業當然也不能例外。無視規則、無視契約精神，先毀約再坐地起價的行為，不僅是對消費者的不公，更是對市場遊戲規則的破壞。

近期坐地毀約的事件曝光後，雖然一些民宿受到了平台處罰，有的被給予罰金外加降低流量處理。只是部份民宿業者，好像並不怕這一招，比起五一的盈利，這點罰金太小意思了。再者，平台繁多，此處不留人，自有留人處，對於這類無良民宿，僅靠平台按現行規則管制，並不足以糾偏。

有內媒評論指出，今次民宿亂象已超出了行業管理的上限，需要法律及時亮劍。據《民法典》，一方違約造成對方損失的，損失賠償額相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益。因擅自解約導致消費者另訂房，該民宿除退還已付款，還應支付產生的差價。民宿虛構解約理由，則可能構成對消費者欺詐。按照《消費者權益保護法》相關規定，應當賠償消費者三倍的損失。只有依法處罰到位，讓這些失信店家得不償失，才能倒逼其回歸正道。