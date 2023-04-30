五一｜自駕1500公里後瘸了？　醫生提醒：這種病節假日高發需注意

適逢五一黃金周，不少市民出門旅遊，但旅途中勞累、多食等因素也可能會誘發疾病。《北京日報》報道，日前，25歲的杭州男青年小龍（化名）在和朋友開車自駕1500公里後，發現自己的膝蓋又腫又痛，走路都瘸了。經過檢查，小龍確診了痛風性關節炎，而該病的誘因正與旅途中的大量運動、多糖飲食、過度勞累等有關。



報道稱，小龍右膝蓋紅腫明顯、活動受限，站立走路都要靠人攙扶，只能用輪椅代步。經過磁共振等一系列檢查，小龍確診痛風性關節炎發作，而且其體內尿酸遠超正常水平。

原來，小龍和朋友一路自駕游，在路上喝了大量的含糖、含果糖的飲料，並吃了許多滷味等動物熟食，再加上旅途中沒休息好、比較疲勞，這些都是導致體內尿酸過高的原因，從而出現了急性痛風關節炎。

自駕遊近年成為不少年輕人的愛好之一。（資料圖片）

據悉，痛風性關節炎是痛風的主要表現之一，指的是由於血液中尿酸濃度過高，導致多餘的尿酸結晶沉積在關節及其周圍軟組織裡，引起的炎症反應。目前，痛風已成為一種現代人常見的「文明病」，飲酒、暴食、過勞、著涼、精神緊張均可成為發作誘因。

如何預防痛風及痛風性關節炎？醫生建議，日常飲食中，可少食動物內臟、海鮮等，同時，適量飲酒，少食火鍋，及時補充水分，少吃鹽，並適量運動。

醫生提醒，節日旅行，要合理飲食，健康作息，注意防範痛風性關節炎。（資料圖片）

專家表示，每次在節假日之後，來就診的痛風性關節炎患者都會明顯增加。走路過多、大量飲酒、高糖飲食、大量吃海鮮或動物內臟等高嘌呤食物、過度疲勞、受冷受潮等都會誘發痛風性關節炎，所以大家在五一出遊的同時，千萬注意不要大吃大喝，尤其避免喝大量含糖飲料、油炸食物等，多注意休息、不要熬夜疲勞。