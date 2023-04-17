五一旅遊市場察｜內地長線遊需求大漲　旅遊消費集中釋放

《新華網》報道，內地五一勞動節假期即將到來，多平台數據顯示，今年五一旅遊市場復甦趨勢明顯，長線需求井噴，出境遊市場火熱，親子遊、戶外登山成熱門選擇。



4月6日，攜程發布五一假日旅遊前瞻數據顯示，內地出境遊預訂同比疫情前增長超18倍，境外跟團遊報名量較4月初增長157%。截至4月6日，報名五一長途旅遊的訂單佔比超六成，長線旅遊訂單同比去年增長811%。

內地五一旅遊市場長線遊需求大漲，旅遊消費集中釋放。（資料圖片）

攜程研究院戰略研究中心主任彭涵介紹，今年，內地五一節假日成為繼清明假期後，主要承載用戶集中旅遊消費釋放和長線旅遊需求的節日假期。

4月11日，同程發布的五一假期旅行消費預測數據顯示，雲南、海南、四川、新疆等長線遊目的地訂單量環比增長超過15倍，出境遊訂單環比增長近5倍。

截至同日，五一假期最受用戶關注的國內旅遊目的地為：北京、成都、重慶、廣州、上海、西安、長沙、深圳、杭州、昆明。

北京，故宮。（資料圖片）

同時，四川阿壩、河北秦皇島、安徽黃山、遼寧錦州、河南洛陽等地旅遊熱度亦有攀升，環比漲幅均在70%以上。4月9日至10日，山東淄博旅遊搜索熱度環比上漲599%，連續兩日進入全國旅遊熱度榜前十。

三亞，碼頭風光。（資料圖片）

五一假期期間，親子遊搜索熱度環比上漲97%，上海迪士尼度假區、北京環球度假區、廣州動物園、珠海長隆海洋王國、廣州長隆野生動物世界排名前列。

4月以來，戶外登山也成為遊客出行的熱門選擇。最近一週，同程旅行山岳類景區搜索熱度漲幅達193%，最受關注的山岳類景區主要有黃山、泰山、老君山、武功山和華山。