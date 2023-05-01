五一｜黃河壺口瀑布外建圍牆惹議　是防偷窺抑或為安全？

五一假期，各個景區都迫滿遊客，惟有網民反映，壺口瀑布沿途部分路段被圍牆遮擋，所有遊客都「只聞其聲，不見其景」，質疑必須購買門票及觀光車票才能看壺口瀑布，「不花錢就只能被圍牆擋着」。



壺口瀑布是國家級風景名勝區，國家5A級旅遊景區，是中國第二大瀑布，世界上最大的黃色瀑布。東瀕山西省臨汾市吉縣壺口鎮，西臨陝西省延安市宜川縣壺口鎮，為兩省共有旅遊景區。

黃河壺口瀑布旅遊區（陝西側）全價票加觀光車價格為140元（人民幣，下同），山西壺口瀑布全價票加車票（線上）為120元。

近日，有網民拍片反映，壺口瀑布陝西側較高的圍牆，山西側有圍擋物。瀑布沿線兩側均有圍牆或圍擋物，根本無法看到壺口瀑布，「這都是圍牆，不讓進不讓看，必須花錢才能看，不花錢的話就圍著圍牆，怕看壺口瀑布」。

有網民稱，2022年夏天，壺口瀑布景區沿線兩側已有圍擋，「只能買票進去，陝西側那邊的圍牆挺高的，站在外面是看不到裏面的」，並認為根本沒必要設圍擋，「自然景區，專門砌牆擋住幹嘛」。

2020年4月，有UP主（影片創作者）曾發布影片，可見壺口瀑布陝西側有一段長圍牆，並稱「壺口瀑布，大自然的饋贈，卻被圍牆變成了高價景區」。

對於網民質疑，4月30日，陝西延安市宜川縣文旅局工作人員稱，圍牆建在景區內部路邊上已有多年；延安市文旅局工作人員回應稱，此舉是出於安全考慮。

黃河壺口瀑布旅遊區（陝西側）的工作人員介紹，圍牆已建成多年，沿黃公路道路窄，只有雙車道，但路上車流量較大，其緊挨壺口瀑布，車有衝下去的危險。

山西臨汾文旅局工作人員回應，壺口瀑布景區內部餐飲和住宿的相關配套設施較少，因此正在進行內部擴建工程，出於安全考慮才在部分路段外圍修建圍牆，並非為了防止遊客偷窺景色。

臨汾市吉縣文旅局工作人員證實，壺口瀑布山西側確有圍擋物，待停車場修建完成，圍擋物便會全部拆除。