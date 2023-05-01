五一｜熱度最高目的地　長沙1日納客45萬　排隊人龍排到隔籬景點

疫情之後，內地迎來首個「五一黃金周」，各大旅行熱門城市、景區火爆景象全是「人人人人人」。

如網紅城市湖南長沙，五一首日酒店訂單量，同比去年增長685%，景區門票同比增長724%。據《瀟湘晨報》報道，長沙各大經典排隊「盛況」已不分晝夜，甚至有隊伍已排至隔籬景點。



1日納客45萬 一半人都在排隊

29日開始，長沙「五一商圈」附近的餐廳便進入「排隊模式」，有遊客稱，自己上午9點去餐廳排號，但前面已有100多桌等位，「有人早上8點就來拿號，等待放飯的同時隔壁桌的姐姐還在補覺」。

網紅景點「超級文和友」在上午10左右便排起百米長隊，到下午5時，號碼牌已發放至4位數，而前面還有300多桌等待用餐。

長沙步行街管委會監測顯示，截至4月29日17時，「五一商圈」累計客流45.53萬人次，實時人數197103人，其中，外地遊客佔比65%。

連夜搭帳篷排隊 凌晨2點打車還要等位

有遊客希望錯開吃飯時間和早晚高峰，以避開人流。但即使凌晨2點，打車軟件都顯示有200人同時叫車。半夜2點這些遊客要去哪兒？有網友分享，為趕上4月30日在長沙國際會展中心舉辦的音樂節，自己連夜去會場門口排隊，凌晨2點在音樂節門口搭起帳篷。

網友分享影片顯示，長沙國際會展中心外，許多年輕人在路邊搭帳篷、坐報紙上，通宵睡大街等待排隊如常。

入園隊伍排至隔壁景區

有遊客想錯開早高峰，搭乘第一班地鐵前往橘子洲早點入景區，但一落地鐵就發現，隊伍已排到地鐵口。預約7點的入園門票，景區門口6點45分就已經開始排隊。

除了橘子洲頭，4月30日早晨7點，湖南省博物院就開啟「排隊模式」，截至9點，隊伍已經排到隔壁烈士公園的西門。遊客在長沙體驗排隊打卡兩個景區。

據悉，今年「五一黃金周」內地將有超2.4億人次出遊，而長沙位列「國內熱度最高的十大目的地城市」前三。