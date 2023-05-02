淄博幼稚園｢萌娃義工｣　攞住奶瓶幫睇行李　網民：負責可愛就好！

「五一黃金周」，因燒烤爆火全國的山東淄博，迎來歷史最高客流量。針對暴增的旅客，淄博招募大量志願者為遊客營造安心、省心的旅遊環境。

昨日，有遊客在淄博街頭便偶遇了一群「萌娃志援者」，讓遊客不禁感慨「淄博的孩子早當家！」



在遊客拍攝的影片中，一群當地小朋友，身穿黃馬甲引導服務遊客，十分熱情。其中有兩位小學生志願者面對遊客詢問非常專業地回答，「牧羊村不行不行，千萬別去。去那邊既能吃到燒烤，也能吃到淄博菜，和正宗的博山菜。」

另外一位穿着成人志願者服、喝著奶的幼稚園小朋友可愛地說，他負責發水杯，幫遊客看住行李箱。

據《每日經濟新聞》報道，今年「五一」假期有12萬人將湧入淄博，旅遊訂單增長超2000%。面對如此龐大的客流量，長假前夕，淄博官方發文「勸退」遊客，稱「超出接待能力，建議遊客錯峰出行」。

當小朋友都出動變身志願者，看來為迎五一，淄博已出動全城力量，盡最大努力為遊客們提供最好服務。看到淄博小朋友們可愛又認真負責的樣子，網民也不禁大讚，「孩子們好棒」「淄博的孩子早當家」，「幼兒園還能負責什麼？當然是負責可愛就好了。」

網民評論▼



「那個抱拳感謝的真的戳到我了」

「好厲害啊，政府可以拉動學校進行社會實踐課，讓孩子們體驗一下，非常有意義的，就是要注意安全」

「從小鍛煉，小孩子天生就有的正義感一整個被施展出來，真的挺好的。爭先恐後要當志願者，這就是淄博的未來。」

「人家不發展，就沒天理了。答案都給到全國了，其他地方抄都抄不明白」

「小盆友也太可愛了吧」

「感動，一種主人翁的責任感和榮譽感！」

