有片｜台灣地鐵驚現猖狂痴漢　追着女子胸襲　抓到對方倒地繼續抓

台灣許姓男子去年搭乘台北捷運時性慾大發，竟在捷運車廂內，對一名陌生女子襲胸。



待抵達捷運信義安和站下車，許男更誇張，在月台尾隨另一名女性，直接朝著身材姣好的被害人襲胸，更「抓胸部抓到對方倒地」，得逞後離去。

警方獲報3小時內逮捕到案，他坦承犯行，警詢後送辦。台北地院日前審結，依強制猥褻罪判刑8月，性騷擾罪判刑2月、得易科罰金6萬元台幣，可上訴。

車廂非禮後再於月台胸襲女子 點擊放大瀏覽當時情形：

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警方指出，去年7月20日晚上8點50分獲報，被害人稱搭乘台北捷運淡水信義線往象山方向，遭許男（29歲）無故尾隨，途經大安森林公園站與大安站之間，捷運車廂內跟對方擦肩而過時，許男突然伸出鹹豬手觸摸胸部，轉身就跑。

待7分鐘後，許男於捷運信義安和站下車，他食髓知味，挑上另一名在月台等車的女性襲胸，這次更誇張，「追著對方跑，還把人壓倒在地襲胸」，抓得女方前胸多處抓傷後起身逃跑。

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轄區大安警方獲報，立刻調閱監視器畫面鎖定犯嫌特徵，於3小時內將人逮捕到案，他坦承犯行，辯稱「忍不住」才下手，警詢後被依強制猥褻、性騷擾防治法送辦。

台北地院日前審結，法官認為許男欠缺尊重他人身體自主權利觀念，僅因一時衝動而犯案，使兩名被害人心理留下難以磨滅的陰影，針對第一名被害人遭性騷擾部分，依性騷擾罪判刑2月、得易科罰金6萬元台幣，對第二名被害人強制猥褻罪判刑8月，全案可上訴。

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