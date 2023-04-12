內地興「剩菜盲盒」打烊前未售食品低價隨機賣　有人歡喜有人中伏

內地近年興起一股盲盒熱，不論文具、玩具甚至機票通通都能成為盲盒內容，可謂「萬物皆可盲盒」。而現在，這股熱潮蔓延到「剩菜」上，並在杭州、上海、南京、武漢等地走紅。據悉，這些「剩菜」其實是商店打烊前未售出的食物，商家會按情況隨機搭配出售，吸引部分年輕人打卡體驗。不過消費者對此看法不一，有人確實認為撿到了實惠，但也有人覺得「中伏」。



這些以盲盒形式出售的剩菜，價格比正價要便宜不少，而類似的經營模式，其實可追溯至2015年丹麥的一款App，其將餐廳每日打烊前的臨期食品信息匯總並進行低價甩賣，既讓消費者省錢，同時又避免了食物浪費。近年，類似的程式開始在內地出現，據內媒《現代快報》實測，提供服務的商家以烘焙店為主，當中不乏一些較知名的連鎖品牌。

程式顯示，售出的食品袋中都是品質完好，但因生產過量而沒有售賣完的食物，由於無法確定每天會有哪些食物剩下，故裏面的食品都是隨機的。報道指，下單之後，消費者需要在規定時間內領取，只有少數商家可以在白天取袋，多數都規定在晚上8時後，並控制在了一小時以內。若超時未取，訂單將無法退款，另外如有忌口或者過敏情況，消費者亦需要提前與商家溝通。

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據記者實測，一袋原價33.86元（人民幣．下同）的甜品，在程式上買只需11.9元，內裏有蛋撻、糯米糕、雪糕泡芙和「肉鬆小貝」等。由於保質期只有3天，店員還特意提醒最好盡快吃掉。該店員又介紹道，以往該店沒有賣完的甜品都是直接報損，但其實這些食物沒有壞，只是口感稍微受到影響，而現在的做法能夠避免浪費。

對於這些剩菜盲盒，輿論表現兩極。有反應正面的網民直言，他11.9元就可以買到30多元的商品，自從用了相關程式後，自己就再沒為早餐發過愁，「對於我這種都市夜歸人特別友好，買來了正好第二天當早餐」。但也有人表示，雖然價格確實便宜，但到手的食品大部分是自己不喜歡吃的，「這是賺了還是虧了？」