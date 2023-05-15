食燒賣食出疑似假牙？　連鎖店致歉冀消費者出示異物再作鑑定

湖南長沙有市民反映，上周四（11日）食用內地連鎖早餐店「三津湯包店」的燒賣時，食出疑似假牙的異物，希望涉事商家能夠查明異物來源並作出賠償。



龔女士介紹，上周一（8日）在「三津湯包店」長沙縣分店購買多款產品，其中包括四個燒賣。3日後，其姑姑在家食用燒賣，期間食出一坨白色的異物，清洗後發現異物與假牙相似。

龔女士向店家反映，對方就此表達歉意，並解釋燒賣是公司統一配送，會先將情況向公司反饋，再與她聯繫。龔女士稱，姑姑沒有鑲假牙或植牙，可以肯定異物不屬於她，希望商家可以重視問題，「向我姑姑道歉，並作出經濟賠償」。

涉事門店負責人楊先生稱，龔女士已向該店反映相關情況，但當時只有照片，未有出示實物，且她購買及食用時間相隔了幾天。

三津湯包湖南大區王經理表示，希望龔女士將異物寄到公司總部，再由工作人員作出專業檢測，核實異物是否存在於公司提供的商品中，「現在我也僅僅知道這麼一回事，看了一些照片，但沒有拿到實物」。

龔女士則稱，姑姑曾清洗異物，她擔心檢測結果可能存在誤差。目前，她向商家索賠1000元（人民幣，下同）。

內地律師指出，消費者需要舉證，證明商品存在質量問題，若發現商品中有異物，需要第一時間留下證據，例如拍照；若沒有保留證據，將會較難維權。

類似情況下，商家要對自家產品質量心中有數，譬如保留產品質檢報告，證明產品質量合格。消費者和商家之間存在爭議，可以要求第三方檢測機構對異物進行檢測。