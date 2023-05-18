收110元小費拒讓敲門　外賣員懷疑顧客「求救」報警始知鬧烏龍

網上不時都傳出有人假借外賣、實際求救的案例。近日，浙江外賣員李生先接單送餐後，發現顧客給予110元的（人民幣，下同）小費，卻誤以為金額是「求救暗號」，於是立即撥打110報警求助。直至警方到場後，才解開「110元」之謎。



5月10日，李先生向警方報案稱，有客戶點外賣後，又另外給予110元小費，更特別備註不要敲門、不要打電話，懷疑對方將金額湊到110元求助。

根據李先生的描述，警方判斷很有可能是一條特殊的求助信息，買家可能處於不便報警的環境之中，因此用暗號對外求救。警方趕赴現場，發現李先生正站在可疑單位外；警員多次敲門但無人回應，於是聯繫管理員開門，卻發現單位內空無一人。

由於外賣已被取走，警員立即翻查外賣員送餐前後的閉路電視紀錄，發現該名女客戶取完外賣後已離開，並無異樣。經進一步確認女客戶人身安全後，才發現是李先生「搞烏龍」。

原來，女客戶給予的100元現金，是想讓李先生幫忙購買生活用品，至於告知他不要敲門及打電話的原因，是因為家中無人。由於購買的生活用品較多，於是又給予10元小費，卻剛好湊成110元。

李先生稱，自己曾在網上知悉通過暗號求助的案例，所以比較敏感，女客戶的「110元」以及特殊備註，讓他覺得有異常才報警，「買家沒事我就放心，下次遇到類似的事，我還是會報警」。

雖然「鬧出個大頭佛」，李先生的警惕及熱心卻獲得不少網民稱讚，「結局又好笑又暖心，給外賣小哥點讚」、「小哥們都是異常的謹慎」、「熱心腸的外賣小哥太可愛了」、「雖然是烏龍事件，但真的感受到快遞小哥的善意，如果是真的呢？這就是救人一命的善舉啊」。