職業打假人購「拍黃瓜」索10倍賠償　多家餐企聯名指「惡意勒索」

據內媒《證券時報》報道，近日，湖南株洲多家餐館出現賣「拍黃瓜」遭遇職業打假人舉報勒索事件。



報道指，近日，湖南株洲多家餐飲企業向市餐飲行業協會反映，當地一對晏姓父子以餐企銷售「拍黃瓜」等涼拌菜無冷食類食品製售許可證為理由頻繁舉報，要求餐企高價賠償，自2020年至今舉報次數多達49次。餐飲企業認為，晏姓父子的行為是「惡意勒索」。

據悉，餐飲企業製售「拍黃瓜」、「涼拌木耳」等常見涼菜時，必須辦理冷食類食品製售許可證。但由於冷食類許可要求費用較高，餐飲小店大多未辦證。

在株洲經營火鍋店的彭姓店主表示，曾被晏姓父子舉報。他稱，對方到店消費了500多蚊，包含一份「拍黃瓜」。然而，幾天後，當地市場監管部門便上門要求整改。晏姓父子更舉報至上級市監部門，要求按當天總消費金額的10倍賠償。

當地另一家小餐館的經營者劉某亦表示，他家的菜單本沒有「拍黃瓜」這道菜，是晏某到店消費時主動要求製作。幾天後，自己的餐館就被舉報了。

湖南多家餐館賣「拍黃瓜」遭職業打假舉報勒索。（圖 / vcg）

對此，一位基層市監部門工作人員表示：「未取得經營資質售賣拍黄瓜，被舉報自然不冤。不過，對於這種輕微違法行為應審慎監管。」他同時建議，進一步優化食品經營許可程序，從源頭上防止「職業打假」。

株洲市優化營商環境中心接到餐飲企業的投訴後，組織市場監管局、餐飲行業協會以及被舉報的餐飲企業代表召開協調會，並達成包括市場監督部門要藉鑑探索「首違免罰」的監管服務具體措施，打造一流營商環境在內的四點共識。