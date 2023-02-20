重慶女購250斤過期大米索賠十倍被打　店家：職業打假人已非首次

近日，重慶一位女士在超市購買250大米後發現已過期，向超市索賠無果反遭毆打。超市則指，該女士為職業「打假人」。



據《重慶廣電》報道，家住渝中區的馮女士夫婦在九龍坡一家超市購買了5袋50斤大米共625元（人民幣）。付完款後還未將大米提出店外，店員發現大米已過期，提出為馮女士退還，但馮女士要求十倍賠償。

等待超市負責人前來處理的間隙，一名拿著鐵鏟的男子過來與馮女士交涉，但沒說幾句便開始揮舞鐵鏟、木棒毆打馮女士夫婦。

超市辯稱，「他們是職業打假人，是一個團隊，過去也曾在超市索賠」。馮女士解釋，購買這麼多大米是因父親過生日，剛好下班路過超市，順便購買。

有網民認為，超市賣過期大米本就有錯在先，即使是職業打假人，也是為監督市場。「馮女士是職業打假人，所以超市是職業打人嗎？」但也有網民反駁，雖然超市應該賠償，但總有人挑事，也很麻煩。

西南政法大學民商法學院副教授認為，國家對食物安全有著較高的標準，即使馮女士為職業打假，亦可以尋求賠償，超市應該為自己的疏忽埋單。「正是有職業打假人的存在，才能從另外一個途徑更好地保障消費者的權益。」