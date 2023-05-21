網吧「癩蛤蟆天鵝」標識男女廁所惹議　網民轟：不尊重男性

近日，貴州貴陽有一間網吧廁所以「蛤蟆」（Ｍen）代表男廁，「天鵝」（Women）代表女廁，引發網民關注討論。



據內媒《杭州日報》報道，貴陽市雲巖區一間網吧的女廁所標識為「天鵝洗手間」，男廁所則標識為「蛤蟆洗手間」，引發網絡關注。

網傳圖片中，「天鵝洗手間」旁標註為「Women」，下方有一個粉色的天鵝圖案。「蛤蟆洗手間」旁標註為「Men」，下方有一個藍色的蛤蟆圖案。

對此，不少網民表示難以接受，且令人聯想到「癩蛤蟆想食天鵝肉」。網吧工作人員則表示，只是一個幽默的表達方式，與股東商量後，已將標識更換。

網民點睇：

我覺得我的性別應該是個公天鵝



我不知道男的能不能接受這個玩笑，我作為一個女的覺得有點不尊重男性



備用方案是鮮花牛糞？



冒犯的藝術是吧



換個性別幽默一下，讓你感受一下網暴



哈哈哈哈，雖然不道德，但我就是想笑是怎麼回事



為什麼用動物代表性別？歧視跨性別啊



怎麼做到不能讓所有人都滿意就讓所有人都不滿意的



表面上是在貶損男性，實際上還是在框定女性，甚至有種不懷好意的男凝色彩，這種標識無論對男還是女，都極度不適

