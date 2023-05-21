突破產業種植和保鮮技術　國產奇異果比進口的更勝一籌？

中國是奇異果的生產大國，果園面積與產量均居世界第一位，但同時進口量也位居世界首位，到底進口的與國產的奇異果哪個更勝一籌？



《央視財經》報道，陝西寶雞市眉縣是中國奇異果的主產區之一。陝西齊峰果業有限責任公司董事長齊峰介紹，奇異果分為三大類，包括紅心、綠心和黃心。紅心奇異果口感軟糯，入口即溶，果農出售價格為每斤15至20元（人民幣，下同），市場價則是每斤30多元。

金奇異果汁水豐富，口感酸甜，市場價為每斤10多元。普通的綠心奇異果正不斷改良，其中徐香和翠香兩個品種頗受市場認可，市場價每斤約8元。

陝西齊峰果業有限責任公司董事長齊峰介紹，奇異果分為三大類，包括紅心、綠心和黃心。（影片截圖）

與國產相比，進口奇異果的價格更高，約100克的單果要價10元以上。對大部分水果經銷商而言，近年來國產奇異果的市場認可度不斷提高。西安某水果批發市場商戶表示，國產奇異果每年的銷售額約2、3000萬元；西安果果家連鎖水果店店長稱，國產奇異果單價低，比進口的更好賣。

中國奇異果種植已經有1300多年的歷史，但產業化、商品化發展僅有不足40年。近年來，隨着中國奇異果產業種植和保鮮技術的不斷突破，國產奇異果的經濟價值正在不斷提升。

奇異果屬於典型的後熟水果，採收時果實較硬，存放較長時間才能食用，而變軟達到食用標准後保質期又很短，運輸過程中的損耗也會大幅提高。這兩年催熟技術的新突破，令採收後的奇異果能夠實現分級儲存，調節溫度就能達到即食狀態。

相比普通奇異果，即食奇異果的生產成本提高約20%，但銷售價格能提高30%。隨着各項技術不斷推廣並逐步實現商業化應用，中國奇異果產業的經濟價值還有更大的提升空間。

陝西省寶雞市眉縣縣委書記王繼萍介紹，目前正在增加奇異果的附加值，將奇異果做成果酒、果汁、果脯。另外也在提升儲存能力、效率和質量，4700多座奇異果冷庫正在改良改制，使奇異果的品質能夠更好一些。