回應「AI孫燕姿」走紅　孫燕姿：凡事皆無所謂，做自己已然足夠

近日，「AI孫燕姿」憑藉翻唱王菲的《紅豆》、周杰倫的《發如雪》等多首大眾熟識的歌曲，在網絡走紅成為「頂流」，相關影片的嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱「B站」）點擊量更突破百萬，不過由此亦引發侵犯歌手聲音版權的爭議。

孫燕姿本人周一（22日）以《我的AI》為題在已經停更五年的博客發文回應，「在這無邊無際的汪洋大海中存在，凡事皆有可能，凡事皆無所謂，我認為思想純淨、做自己，已然足夠。」



由於模擬音色還原度高，孫燕姿成為AI寵兒。（bilibili）

隨着人工智能（AI）技術的日漸發展，一眾AI歌手在網絡誕生，「AI孫燕姿」則因其獨具辨識度的音色與唱腔殺出重圍，以別有一番的味道演繹各種經典歌曲，猶如本人翻唱，近日來成為網絡熱話。據不完全統計，目前，B站已經出現近百首「AI孫燕姿」翻唱歌曲。

針對AI版本的走紅，孫燕姿首度發文回應指，「當我正在為自己日漸凸起的肚子和孩子們的日常瑣事感到絕望時，AI孫燕姿粉墨登場，於是我不禁想寫點什麼。」、「我的粉絲們已正式改換門庭，接受我就是一名冷門歌手的事實，而我的AI角色成為了目前的頂流。我想說的是，你跟一個每幾分鐘就推出一張新專輯的人還有什麼好爭的。」

孫燕姿首度發文回應「AI孫燕姿」走紅。（Instagram：stefsunyanzi）

AI歌手甚至包含張國榮等已故巨星。（bilibili）

孫燕姿表示，無論是ChatGPT還是AI或者其他名字，現在這個「東西」能夠通過處理海量的訊息，同時以最連貫的方式拼接組合手頭的任務，來模仿或創造出獨特而復雜的內容。之前我們一直堅信，思想或觀點的形成是機器無法複製的任務，這超出了它們的能力範圍，但現在它卻赫然聳現並將威脅到成千上萬個由人類創造的工作，比如法律、醫學、會計等行業，以及目前我們正在談論的，唱歌。

即便有人可能會反對，認為AI沒有情緒，沒有音調和呼吸的變化，但孫燕姿稱，「這可能只是一個非常短期內的情況。」孫燕姿續稱，諷刺的是，人類無法超越它已指日可待。沒有人可以接觸到如此大量的訊息並做出恰當的抉擇或犯下恰當的錯誤。這種新技術將能夠大量炮製每個人所需的一切，無論你多麼小眾、多麼反常或者精神多麼錯亂，都可能有專門為你創建的獨特內容。你並不特別，你已經是可預測的，而且不幸你也是可定制的。

面對來勢洶洶的AI技術，孫燕姿形容自己就像一個在吃爆谷、坐在戲院最好的位置上的人。這就像看那部改變了我們生活的電影《瞬息全宇宙》，有別於電影的是，愛並不是拯救這一切的關鍵。「在這無邊無際的汪洋大海中存在，凡事皆有可能，凡事皆無所謂，我認為思想純淨、做自己，已然足夠。」