有片｜「AI孫燕姿」翻唱周杰倫爆紅　未來歌手或亦被科技取代？

人工智能AI的發展如火如荼，也引起了許多議題，例如AI翻唱是否侵犯了歌手的聲音版權。近日，「AI孫燕姿」翻唱周杰倫的《發如雪》等多首歌曲，結果旋即走紅，在影片分享平台嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱「B站」）點擊量突破百萬。有律師就表示，在未經歌手許可下，使用AI技術將其聲音合成音樂侵害了聲音權。另外，專家預測，未來歌手有可能被AI取代，但強調需要在嚴格監管下才能實現。



目前，網絡上活躍著「AI周杰倫」、「AI王心凌」等AI歌手，而「AI孫燕姿」因其獨具辨識度的音色與唱腔而成寵兒，每天都有數十首「新作」，以別有一番的味道演繹各種經典歌曲，包括《歲月神偷》、《紅豆》，甚至《好漢歌》等，猶如孫燕姿真人在翻唱。

由於模擬音色還原度高，孫燕姿成為AI寵兒。（bilibili）

這些「作品」的成績相當不俗，例如在B站，AI孫燕姿演唱《發如雪》的影片獲得超120萬播放量，另有創作者上傳的AI孫燕姿合集已獲得超300萬播放量， QQ音樂甚至出現了AI孫燕姿歌曲合集。

有業界人士認為，按照目前的技術，仍很難完全模仿歌手的唱腔、技巧和風格，但音色已基本能1:1複製。部分歌迷甚至還會自己訓練已故歌手的AI，包括張國榮、鄧麗君等。

AI歌手甚至包含張國榮等已故巨星。（bilibili）

版權方面，目前平台方和創作者主要通過聲明AI作品不作商用來免責。不過河南澤槿律師事務所主任付建律師表示，聲音對音色識別度較高的歌手而言可以成為識別個人身份的重要依據，也具備一定的財產屬性，故在沒有取得歌手授權的情況下，使用他人的聲音、音色的，屬於侵犯了歌手的聲音權。

他認為，「AI孫燕姿」的核心技術是通過模擬歌手音色，使演唱出的作品近似原生，平台和創作者簡單的免責聲明並不能完全阻止侵權行為的發生，不能成為免責的事由。值得一提的是，在海外，已有版權方針對AI歌曲作出反擊，環球音樂等版權方年內向線上音樂串流媒體平台Spotify、蘋果等施壓，要求封禁侵犯公司旋律、歌詞版權的AI作品。

另一方面，日新月異的AI發展引起了AI會否取代人類工作的憂慮，深度科技研究院院長張孝榮便預測，未來AI有可能取代歌手，但強調需要在嚴格監管下才能實現。同時，有關技術還將給人類社會帶來「深度偽造」這一新威脅，在這種技術下，個人的形象和聲音生物特徵被AI複製操作，容易產生新型的AI詐騙等更多社會問題。