近日，浙江杭州五旬婦劉女士（化名）經某養生會所介紹，花費21萬元人民幣購買「抗癌針」，聲稱可以抵抗多種癌症。警方破案後，犯罪嫌疑人指，「抗癌針」其實是散去氣泡的可樂，但害怕注射可樂會出事，最後給劉女士打了空針。



據內媒《都市時報》報道，該養生會所員工胡某（化名）給五旬顧客劉女士（化名）介紹公司研發的「抗癌針」，稱可以抵抗多種癌症，「一勞永逸」。

五旬婦輕信「抗癌針」，瞞家人花21萬元購買險遭注射可樂。（圖 / VCG）

胡某稱，這款「抗癌針」原價120萬人民幣，但其朋友徐某是公司高層，可以給出最優惠的價格，最終雙方以21萬元成交。隨後，胡某帶著劉女士前往某酒店注射「抗癌針」，會所另一員工潘某拿著裝有可樂的針管，但因害怕出事，僅用空針管扎了一下，佯裝打針。

五旬婦輕信「抗癌針」，瞞家人花21萬元購買險遭注射可樂。（圖 / VCG）

劉女士家人發現後遂報警。經法院審理，以詐騙罪判處胡某有期徒刑三年十個月，判處潘某有期徒刑一年六個月，判處徐某有期徒刑兩年。

網民點睇：

好歹給人家一支葡萄糖吧



抗癌針，聽都沒聽說過，這養生會所真的很超前啊，就是智商稅太貴了



有一說一，可樂很像中藥



膽子真大，不怕死人嗎



養生會所電視台賣藥的都得好好查查，就是算準了老年人怕死的心態，特別貴還不治病



？百事和可口均表示不對此事負責



有這錢還是去正經三甲醫院吧



那詐騙的錢呢？不還了嗎？

