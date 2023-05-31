最拼打工仔？女子深夜掛鹽水趕地鐵引關注　自訴：行為不妥勿模仿

近日，上海有女子深夜掛鹽水趕搭地鐵引發關注。影片拍攝者指女生「生病了還在四處奔波，看著讓人心疼」。當事人回應，自己曾從事醫護工作，行為不妥請勿模仿。



拍攝者熊先生表示，5月28日晚10時左右，他在上海馬當路地鐵站內看到一名女子一邊舉著藥瓶掛鹽水，一邊趕搭地鐵，他感歎「生病了還在四處奔波，感受到她的不容易。」

影片傳至網絡後引發關注。隨後，疑似當事女生「東東」回應表示，當日因「住得太遠」，在趕最後一班地鐵。她同時曬出自己5月28日晚的社媒貼文，寫道：「最拼打工人屬於是，忙到10點怕沒地鐵，還帶著輸液瓶上了地鐵，好丟人。」

據《澎湃新聞》報道，「東東」表示，當時自己因生病，高燒了三天。她是一間舞蹈工作室負責人，創業初期每日忙到很晚，只能等到下班再去掛鹽水。因為當日不想花打車錢，且曾從事醫護工作，才會如此。該行為不妥，希望大眾不要模仿。

某三甲醫院醫護人員表示，患者輸液時需要有醫護人員監管，以免發生不良反應，一般情況下不允許患者離開輸液室，因為有些葯見光后，容易受到破壞，藥效降低，甚至發生嚴重的不良反應。 此外，患者體質及病情的不同，若在遠離醫護人員，一旦發生過敏性休克，可能失去寶貴的搶救時間。 再者，一旦發生輸液針頭脫出、移位、漏液等現象，會增加患者的痛苦，還可能引起感染，增大過敏的風險。