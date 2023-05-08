純慾系「中日混血美少女」爆紅　網友懷疑又係AI繪圖　名字藏玄機

ChatGPT爆紅後，AI繪圖也在網路上掀起轟動，許多「虛擬正妹」也跟著走紅。



日前，日本一名自稱為高三學生的網紅在推特上分享「生活照」，有著天使臉孔、魔鬼身材的她立刻吸引鄉民們的目光，短短一個晚上就擄獲了超過6萬粉絲的心。

然而卻有網友「越看越不對勁」，懷疑該網紅根本不是活生生的人類！

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天音愛（暫譯，天音あい）自稱是日本與中國混血的18歲高三生，身高152公分的她目前在拉麵店打工，平常喜歡玩Cosplay，更夢想有一天能登上雜誌封面。

天音愛有著日本透明系少女的美顏，但配上大膽服裝，又純又慾的形象擄獲大票宅男的心。

然而，網友們觀察天音愛的生活照後卻覺得「案情不單純」，有人揪出5大疑點，質疑天音愛「根本不是活人」。

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網友認為，天音愛的名字「あい（念音為ai）」就是暗示「AI」的意思，不僅照片的角度幾乎一模一樣，連姿勢都沒有太多變化，且疑似是為了彌補AI繪圖的缺陷，而在多數照片中把手掌、手指都藏了起來。

還有細心的網友發現，天音愛的耳朵相當不自然，詭異的摺痕與陰影應是AI生成的BUG。

另外也有人將照片放大，發現天音愛的眼睛沒有「瞳孔反射」，放大瞳孔只看見一抹黑影。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】