Google緊急警告勿打開Gmail「這封信」　揭黑客盜取銀行密碼新招

新型詐騙層出不窮，大多是利用人性的「貪念」誘使你上當。



最近就有網友發現，會在Google信箱Gmail收到一封名為「Google在線獎勵計劃」的信件，好奇點開信中附帶的網址連結，赫然發現銀行帳密通通被盜走。

對此，Google也緊急通知用戶，強調官方絕對不會發送類似信件，提醒民眾別上當。

Gmail「在線獎勵計畫」別點！恐盜走銀行帳戶密碼（點擊看有關詐騙訊息截圖及了解更多預防中招方法）：

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外媒《每日郵報》報道，近來有不少人收到來自Google官方的信件，標題為「在線獎勵計畫」，事實上這是黑客所偽裝。

信件上更表明「您剛剛在Google上進行了第182.5億次搜索，全球每達到1千萬次搜索，我們將選出一名幸運用戶送出感謝禮物，恭喜！您是幸運的Google用戶」，接著有一個「獎品連結」。

但若是點擊就有可能個資外洩，恐怕被盜走信用卡及銀行帳戶密碼。

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彈出式廣告也是詐騙！3準則避免掉入陷阱

目前有不少人上當受騙，Google官方也意識到問題嚴重性，緊急發出公告警示，強調官方絕不會發送類似信件。

此外，在瀏覽網頁時，看到彈出視窗，聲稱「從Google贏得了一份禮物，並要求回答幾個問題來領取禮物」，也都是詐騙，請立即關閉視窗。

除了小心上述詐騙形式，Google官方也提供用戶三個準則，避免掉入陷阱：1. 遇到可疑信件請先慢下來，不要急於點開；2. 謹慎檢查來源；3. 不要隨意輸入個人資訊。

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