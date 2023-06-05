食用小龍蝦後患急性蕁麻疹甚至休克？　醫生解釋箇中原因

近幾年，小龍蝦深受內地民眾喜愛，但愈來愈多人食用後引起急性蕁麻疹等過敏症狀，甚至是休克。

醫生解釋，小龍蝦含有「異種外來蛋白」，一些特殊人群對異種蛋白特別敏感，體內會產生相應的lgE抗體。當過敏原和lgE抗體結合後產生相關抗原抗體反應，就會引起過敏症狀。



成都市第二人民醫院的皮膚急診，近一個月連續接收到多名進食吃小龍蝦後過敏的患者，有人甚至因嚴重過敏被送入搶救室。

5月27日，24歲的朱先生與朋友吃宵夜時，進食了小半盆麻辣小龍蝦。幾小時後，朱先生突然感覺渾身又癢又痛，身上出滿紅疹，更忍不住反胃。

朱先生被送到成都市第二人民醫院時，雙唇紅腫、全身皮疹、吐詞模糊，手腳出現輕度腫脹，並且胸悶呼吸不暢。經積極抗過敏治療，半小時後，朱先生皮疹明顯改善，呼吸困難緩解。

接診的皮膚科主治醫生孟慧敏介紹，朱先生是進食小龍蝦後過敏的引發急性蕁麻疹。近期進入吃小龍蝦旺季，幾乎每晚都有十多個，甚至二十多個過敏急診，過敏嚴重的可能危及生命。

來自浙江義烏市的28歲男子小樓，早前進食了4隻小龍蝦後出現腹痛、嘔吐、全身乏力、頭暈、四肢出疹等症狀，送院後更出現過敏性休克，幸接受治療後無礙。

小樓進食4隻小龍蝦後出現腹痛、嘔吐、四肢出疹等症狀，送院後更一度出現過敏性休克。（極目新聞）

孟慧敏醫生解釋，小龍蝦含有「異種外來蛋白」，一些特殊人群對異種蛋白特別敏感，大量進食後異種蛋白蓄積在體內，從而產生相應的lgE抗體。

lgE抗體存在於人體中的很多部位，譬如鼻、咽喉、氣管、皮膚等淋巴細胞當中，當過敏原和lgE抗體結合後產生相關抗原抗體反應，就會導致皮膚風團、喉頭水腫、血壓降低等症狀。

如果過敏病情發展迅速，短時間內就會出現胸悶、氣緊、腹痛、頭昏，甚至過敏性休克等症狀，不及時搶救就會有生命危險。

除了過敏人群，易消化不良人群，尿酸高、痛風的人群，糖尿病患者，孕婦、兒童、長者等抵抗力較低的人群，也應該盡量少吃或不吃小龍蝦。