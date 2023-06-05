河北男被拐24年尋親找到拐子佬欲追責　警方：已過追訴期不予立案

被拐24年後，來自河北的牛雨航踏上尋親之路，並在陝西紫陽縣找到當年涉嫌拐賣他的「拐子佬」。

牛雨航先後報警及向檢察院申請立案監督，但警方認為已過追訴期，決定不予立案，檢方亦稱不立案合法。

6月5日，牛雨航透露，他將以自訴方式向法院提起訴訟，要求追究幾名「拐子佬」的相關責任。



《上游新聞》報道，1997年農曆3月某天，兩男一女手抱一名男嬰到河北邯鄲涉縣西戌鎮東戌村，他們分別自稱是男嬰的舅舅、叔叔和大姨，並聲稱養不起男嬰，想找個好人家。

養父母決定收養男嬰，取名牛雨航。由於擔心男嬰是被拐賣，當時養母要求對方留下字據。事後，3人向牛家索要9000元（人民幣，下同）的「營養費」。

24年後，養父母向已長大成人的牛雨航講述一切，並鼓勵他去尋找親生父母。2020年10月，牛雨航在寶貝回家網登記尋親信息，並採集DNA信息，但親生父母至今仍無音訊。

在尋親期間，牛雨航找到當年涉嫌拐賣他的嫌疑人。然而，幾名嫌疑人至今沒有一點悔意，不僅對牛雨航愛答不理，甚至言語中帶有挑釁意味。牛雨航選擇報警處理，但警方認為該案已過追訴期，決定不予立案。牛雨航不服，向檢察院申請立案監督。

5月31日，紫陽縣人民檢察院向牛雨航簽發的《立案監督審查通知書》顯示，經本院審查，該案發案時間為1997年3月，按照刑法從舊兼從輕原則，應當適用1979年頒布的《刑法》。根據該法的相關規定，牛雨航被拐賣一案已過追訴時效，公安機關不立案決定符合法律規定。

然而，牛雨航堅持認為，涉事的犯罪嫌疑人應該受到法律懲治，「如果當初我找到他們的時候，他們能告訴實情，我也能原諒他們。但到了現在，他們還在說謊，這就更讓我無法接受」。

牛雨航表示，目前他已知有5名嫌疑人，他將以自訴的方式向法院提起訴訟，要求追究幾人的相關責任，「因為他們的謊言，我到現在也不知道我的親生父母在哪裏。找到父母，才是我最大的心願」。