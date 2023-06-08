國企領導小三「同款花裙」竟大賣　外號「免職裙」半日狂銷近千件

國企中石油集團旗下公司的執董兼總經理胡繼勇，因牽著超正小三逛街被拍到，目前已遭免職。



事發之後，小三董思槿所穿著的同款花色連衣裙竟銷量暴增，一個下午就飆到800多件，甚至獲得了「免職裙」及「小三裙」等外號。

月銷數十條變半日賣出800件以上 價值4.4萬人民幣手袋同被認出（點圖了解更多）：

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根據內媒報道，事件發酵的當天下午，小三董思槿所穿著的同款花色連衣裙就已經被網友找了出來，從網購平台的數據可以發現，該款連衣裙的銷售量已經達到了800多件。

從購物平台上的標價可以看到，裙子原價618元人民幣，特價556元，價格不算太貴。

網友也找出了董思槿2021年8月購買了該件連衣裙之後的評價，她留言表示，「非常好看，姐妹們衝！」並附上了一張自己試穿的照片。

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該款裙子被取了「免職裙」及「小三裙」等外號，但卻意外引起男女互罵，許多人認為外遇不全是小三的錯，不應該針對女裙，給女裙上標籤，「怎麼不給男生穿的POLO衫取名？叫『免職POLO衫』啊！」

另外，也有人查出董思槿手袋的款式，疑似是Lady Dior的戴妃包，為2021年的新年限定款，主要元素為扶桑花，採用米色印花牛皮製成，當時官網的標價為4.4萬元人民幣。

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