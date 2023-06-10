國企領導小三被指曬北京商場240萬帳單和珠寶炫富 　網民要求徹查

國企中石油集團旗下公司的執董兼總經理胡繼勇，因牽著超正小三逛街被拍到，目前已遭免職。事發之後，小三董思槿也遭停職調查。



不過，「牽手門」輿論風波仍未過，內地網民疑似找到董思瑾的個人帳號，發現她出手闊綽，曾曬出在北京名牌商場SKP的積分，顯示她在該地消費超過240萬元（人民幣，下同）。她更曾在參加完同學會後，在微信朋友圈感慨「別人奮鬥的終點是我的起點」，再次引發熱議。



《九派新聞》報道，有網民找到董思瑾的微信、微博帳號，發現她曾經曬出2021年前5月的微信帳單，消費金額高達43萬。她更留言稱，「談戀愛不一定開心，但每個月花8、9萬是挺開心的。」

此外，董思瑾也曾曬出淘寶兩個帳號超過100多萬的消費紀錄，還有在北京SKP名牌商場消費的240多萬積分，據了解該商場是1元換1分，顯示其出手闊綽，財力驚人。

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《九派新聞》報道則指出，值得關注地是，「董思瑾」的帳號從2014年9月至2014年12月間，曾多次在百度貼吧內諮詢如何辦理借款的內容。許多網民於是要求徹查董思瑾，「她的錢是從哪裡來?」

據了解，此前也有網民爆料稱，不同外界刻板印象，以為董思瑾是靠美貌上位，被中石油集團旗下公司執董兼總經理胡繼勇包養，董思瑾自己的學經歷、家世背景也很雄厚。

董思瑾在朋友圈上，也曾感慨自己在參加同學會才認識到自己是怎麼樣被羨慕的，她表示，自己無論如何努力都不能與父輩一樣優秀而產生無力感，她寫道自己「一切不費吹灰之力，以別人奮鬥的終點為起點。」

網民指出，董思瑾父親曾是國家重點栽培人才，到日本早稻田留學，回國後位居要職，而董思瑾本人也在美國受教育，碩士畢業後進入中石油集團工作。有網民揶揄，論家世背景更像是董思瑾包養胡繼勇，網民稱「是典型的年輕貌美富婆愛上胡總經理這個老baby」，「老baby」一詞也引發熱議。

網民批評: 一個穿的漂亮的小三被人人跟風

據了解，「牽手門」事發後，小三董思槿所穿著的同款花色連衣裙竟銷量暴增，許多網民跟風董思瑾的穿搭，連衣裙一個下午就飆到800多件，甚至獲得了「免職裙」及「小三裙」等外號。

(01製圖)

對於裙子銷量暴增，許多網民將這件事與日前武漢母親遭網暴致死案對比，因兩個事件主角的妝容打扮都引發話題，但命運卻不相同。據此前報道，6月初，武漢7歲學童在校內遭教師意外輾斃，過世男童的母親卻因葬禮妝容精緻、穿高跟鞋等原因遭網民惡意騷擾、網絡霸凌，更有網民質疑她只是想要賠償費，一周後該母親墮樓身亡。

網民批評，「一個穿的漂亮的媽媽被網友網暴致死。一個穿的漂亮的小三卻被很多人跟風」，亦有網民質疑，「真正體面的人被侮辱詆毀，上不了檯面的被追捧豔羨，什麼風氣？」，但也有網民認為，「衣服又沒做錯什麼，好看的衣服就是受歡迎啊」。

根據內媒報道，事件發酵的當天下午，小三董思槿所穿著的同款花色連衣裙就已經被網友找了出來，從網購平台的數據可以發現，該款連衣裙的銷售量已經達到了800多件。從購物平台上的標價可以看到，裙子原價618元人民幣，特價556元，價格不算太貴。

月銷數十條變半日賣出800件以上 價值4.4萬人民幣手袋同被認出（點圖了解更多）：

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