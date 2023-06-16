美斯訪中國｜逾5萬球迷見證下盡顯球王風範　以一敵三殺出重圍

中國球迷引頸以待的一仗，阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）在北京工人體育場獻技，美斯81秒金球開紀錄，加上踢足全場，相信在場的球迷也十分滿足。除了入球，美斯今仗以一敵三也是精華之一，證明35歲的他寶刀未老。



阿根廷在北京工人體育場友誼賽對澳洲，美斯以隊長身份領軍出戰，配合迪馬利亞﹑麥阿里士打﹑安素費南迪斯等，陣容十分有誠意，而阿根廷隊都入鄉隨俗，球衣背後印上中文名字。

美斯絕不欺場，開賽僅81秒即射入金球，禁區頂起腳彎入網，在場51385名球迷見證美斯攻入生涯最快的入球。根據《ESPN》的數據，美斯生涯除了開賽第1分鐘，在法定時間其餘89分鐘也曾經建功。阿根廷68分鐘憑比薛拿（Germán Pezzella）的頭槌奠定勝局，結果以兩球淨勝澳洲。

縱然美斯已經35歲，但他的個人能力依然令對方難以防守，澳洲球員今仗多次以超技術阻止美斯的去路，但這一招也並非次次奏效。今仗踢足全場的美斯，在下半場中後段一次個人突破，中場線附近面對3個澳洲球員，基爾盧尼斯（Kye Rowles）攔腰攬向美斯，即使美斯整個人離地，仍然保住皮球，趕及在奇洛巴古斯（Keanu Baccus）出腳前搓後，再擺脫盧尼斯，然後一撥推過另一澳洲球員，輕鬆殺出重圍。

美斯下周即將踏入36歲，今仗再展神乎其技，彷彿「拉都拉唔跌」，但他即將轉戰美職聯，不少球迷認為，以美斯這種技術及身體質素，依然可以在歐洲球壇立足。

美斯賽後透過社交網站發文，向中國球迷致謝，感激連日來的支持。阿根廷戰畢今仗後，隨即轉往印尼，根據阿根廷記者Gastón Edul消息，美斯將不會隨隊到印尼。

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