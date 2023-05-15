00後女生經歷「四失」後帶1萬元窮遊　3個月後竟然「越玩錢越多」

安徽合肥一名00後女孩，經歷考研失敗、失業、失戀等各種打擊，於是便決定帶著自己的1萬元（人民幣，下同）存款，踏上「義工之旅」，結果在旅途中，意外發現許多商機，結果旅行三個月後，存款不減反增，富足了心靈也富足了錢包。



女孩表示，自己一開始先碰上了研究所、公務員考試雙雙失利，接著在年底，被原先的公司辭退，屋漏偏逢連夜雨，就連這輩子談的第一場戀愛，也以被對方拉黑微信告終。

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碰上一連串的挫折打擊，女孩心中轉念一想，自己不能再如此消沉，於是她便決定趁此機會，給自己一年的時間，走出舒適圈，去看看外面的世界，於是帶上自己的僅有的1萬元存款，不顧家人的反對，開始踏上旅程。

在到不同地點遊玩時，女孩除了體驗當地民俗特色，吃遍正宗美食，還總會意外發現商機，像是在知名景點，她會透過擺攤幫人修圖、拍照來賺取旅費，經過3個月的旅程後，身上的錢反而增加到了1萬2000元。

女孩分享，這趟旅程不僅僅是為了玩樂，雖然中途享受了很多快樂，甚至還偶遇明星張藝興，但除此之外，旅途中遇到的各種各樣的人，從他們身上汲取的優點與經驗，才是她獲得的無價財富。

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