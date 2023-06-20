NBA球員凱爾‧安德森已取得中國籍？經紀公司：歸化流程仍在辦理

NBA現役球員凱爾·安德森（Kyle Anderson，中文名李凱爾）日前傳出已獲得中國籍，體育媒體人「導演我躺哪兒」20日更稱，「他將身披中國隊球衣出戰世界大賽。」



不過，對此安德森的經紀公司沃瑟曼體育公司（Wasserman）稱，相關話題為不實資訊，「目前歸化和入籍流程目前還在辦理。請大家以官方資訊為準。」



2018年凱爾·安德森曾到深圳認祖歸宗：

據了解，Anderson有中國血統，在2018年也曾回深圳探親，並且取了中文名「李凱爾」。此前，中國籃協指出，將試著幫助李凱爾以「華僑」身分拿到護照，讓他能夠代表中國出賽。

對於李凱爾的歸化問題，中國籃協主席姚明6月13日曾說，「到現在為止還在不斷推進，還在路上，請大家等待。」中國籃協副主席徐濟成也在接受採訪時說，「這個歸化對中國籃球有利，但絕不是中國籃協一家能決定的，需要一套漫長的流程。」

對於「外籍球員歸化中國」一事，姚明4月受訪曾回應稱，「持開放態度，有幾個條件就是，符合國家法規，符合國際籃聯參賽標准，還有文化融入的問題。」

NBA｜木狼Anderson傳將歸化中國取中文名、曾到深圳認祖歸宗

李凱爾在內地接受採訪，稱自己很喜歡中國：

取中文名、安德森2018年認祖歸宗寫進族譜

綜合內媒報道，安德森有1/8的中國血統，2018年夏天，Anderson與母親Suzanne（蘇珊）回到安德森外曾祖父故鄉，位於深圳龍崗區的新木新村，兩人認祖歸宗，安德森也讓自己的中文名字「李凱爾」正式列入族譜之中。他們兩人受到當地居民的歡迎，安德森對於自己在中國也有不少粉絲感到驚訝。

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安德森受訪時曾表示，自己一直被說長相很像是中國人。他提到，自己在造訪這裏之前，其實不曉得該期待什麼，「但如今我接觸了這裏風土民情，我現在希望自己也能成為其中一分子。」

《新浪新聞》報道，與安德森有私交的消息人士透露，安德森之所以願意為中國男籃效力，並不是為了錢，而且這次歸化在錢這方面是非常非常少得。該消息人士表示，李凱爾做這個決定主要是是出於他母親的考慮，李凱爾也很有意願完成這個目標。

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