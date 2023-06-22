去新西蘭做司機輕鬆月入3萬元？　男子繳服務費後中介卻經營異常

去國外工作，對英語、學歷沒有要求，還能輕鬆月入3萬餘元，這種看似令人「十分動心」的高薪工作，背後卻隱藏了騙局。



據內媒《澎湃新聞》報道，來自山東的消費者鄭先生（化名）去年12月通過一間出國務工中介介紹，找到一份在新西蘭做司機的工作，月薪達3.3萬元（人民幣，下同），讓他十分滿意。隨後，他與中介公司簽訂合同，並繳納1.4萬元服務費，等待辦理簽證。

正當他以為一切順利進行時，中介公司在今年4月卻突然失聯，疑似跑路。鄭先生到達涉事中介公司所在地，亦發現大門緊閉。他聯絡工作人員，要求按照規定「全額退款」，但對方表示，扣除相關費用後，僅能退還四五千元。

而據公開資料查詢顯示，今年6月2日，該涉事公司遠揚國紀（北京）諮詢服務有限公司由於登記的住所或者經營場所無法聯繫，已被北京市朝陽區市場監督管理局納入經營異常管理名錄。該公司所列經營範圍內，也沒有對外勞務合作經營。

報道稱，此前有不少消費者曾在網絡報料，繳費後被勞務派遣公司以各種理由拖延，拒不退還服務費。北京中簡律師事務所律師胡曉提醒求職者，要確認勞務公司是否具備從事對外勞務合作的資格，警惕以介紹出國務工為幌子的詐騙案件。如產生勞務糾紛，雙方應積極協商處理或通過司法途徑解決，依法理性維權。