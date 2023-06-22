江蘇健美女選手怒向評審扔高跟鞋大罵　官方：因不滿比賽成績

因為得不到名，而氣到丟鞋？



近日一支「2023年江蘇省健美健身錦標賽總決賽」現場拍攝的影片在內地網上瘋傳。

該影片顯示，比賽結束後，在參賽者一同向台下致謝時，其中一名參賽者突然氣憤地將腳上高跟鞋脫下扔向台下評審，並不斷出言怒罵。

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影片一出，引起網上熱議，有外界猜測她遭到「潛規則」，卻沒有獲得獎項。對此，有關單位稱，評審的評分沒有任何問題。

綜合上觀新聞、澎湃新聞報道，該比賽在內地網上瘋傳的影片顯示，2023年江蘇省健美健身錦標賽現場，在主持人宣布比賽結束後，一名站在最左側穿著紫色禮服的選手隨即收起笑容，脫下腳上高跟鞋，用力砸向台下的評審席，還不停出口大罵，最後被工作人員帶離現場，但仍繼續朝評審席方向飆罵。

影片引發不少內地網友熱議並提出不同猜測。有網友提到，每天在內地都有不同類型的比賽，「除了是對參賽者的一份肯定，背後更可能有不少『含金量」』」。一名知情網友則表示，該選手當時在抱怨她接受比賽相關人員的「潛規則」，沒想到最終結果出爐，她的排名不佳因此當場爆怒。

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另據紅星新聞報道，有知情人表示，該選手在前場泳裝比賽中狀態最好，結果最後綜合得分只拿到了第三，認為此次比賽有「黑幕」。還有網友分享疑似當事選手的訊息截圖顯示：「說好把全場冠軍頒給我，今天給我整個倒數」，「不得好死」。

江蘇省健身健美運動協會則於22日公告，18日下午，江蘇省健美健身錦標賽女子健身模特全場冠軍總決賽謝幕環節，出現某運動員因不滿比賽成績，在舞台上丟鞋砸裁判一事。「主辦單位高度重視，已聯合成立調查組開展工作，將依規依紀調查比賽中的賽風賽紀問題，對違規情況進行嚴肅處理。」

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中國體育報20日報道，此次健美賽事由江蘇省社會體育管理中心、江蘇省健身健美運動協會、連雲港市體育局共同主辦，連雲港市健身健美運動協會承辦。

有網友對此事留言稱，「在這裡，我想說！我只相信仍鞋的，不相信評判的！為什麼，因為參賽的都是正常人」、「現在這個社會哪有真正公平的比賽，基本都是有黑幕的」、「扔鞋還真把聯合調查組扔出來了，這個聯合調查組是由主辦方、承辦方、協辦方組成的吧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】