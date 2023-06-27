網傳燒烤店讓員工背滅火器工作　門店回應：做個反面教材

寧夏銀川富洋燒烤店早前發生燃氣爆炸事故，令外界再度關注餐飲業的安全隱患，而網傳陝西咸陽等地的部分燒烤店讓員工隨身背著滅火器工作，以此「提高安全防範意識」，網民對此形容為「一朝被蛇咬，十年怕井繩」。



據咸陽一間燒烤店拍攝的影片顯示，員工背著滅火器工作，並稱：「警鐘長鳴，前幾天銀川燒烤店發生重大安全事故，今天安排後廚每個人帶一個滅火器，防患於未然。」一旁的疑似管理人員則指導著：「你感覺背著起作用麼？有背這的勁兒，還不如每天上班把咱廚房所有存在安全隱患的地方給排除掉。你要記著，食品安全、人身安全一定要放到第一，安全大於一切。去把這（滅火器）卸了。」

網傳燒烤店讓員工背滅火器工作。（紅星新聞）

對於有關影片，一間燒烤店的李姓前廳經理表示，事緣6月24日，廚房進行消防演練，有員工看到一個公眾號發布過類似背著滅火器的影片和照片，他們於是就模仿其做個反面教材，提醒員工這樣做是不對的。他強調，背著滅火器幹活肯定是不行的，常識上也是不允許的，所以員工說這樣做是不對的，「雖然提高消防意識很好，但有些方式方法不對」。

據了解，常規手提式乾粉滅火器總重量約在6千克，李經理表示，燒烤店每天客流量在幾百人，消防必是重中之重，這是他們自上世紀90年代開店以來就一直重視的事情，老闆每次來也是千叮嚀萬囑咐。而平時前廳和後廚都有做安全培訓，比如學習基本的消防知識、使用消防器材等，還會進行演練。

網民點睇：

站著背一天也挺累的

加強安全防範是對的，而不是用這種滑稽、愚昧的方法

就這麼背著突然出狀況根本來不及拿出來用

人家一個空瓶子博眼球，你非得上綱上線

這跟退耕還林和退林還耕是不是異曲同工之妙？

搞一個易燃氣體在線監測報警不比背著滅火器好使？預防更重要啊

管理部門最該做的事，是要求類似餐飲行業強制安裝燃氣報警器



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