度假住酒店　免費礦泉水中竟混雜清潔劑？　事主：瓶子搖出泡沫

度假住酒店本是休閒事，但近日，來自上海的曹女士和家人前往酒店度假時，竟在免費礦泉水中發現一瓶混入的清潔劑，瓶子甚至搖晃出泡沫。



據內媒《新聞坊》報道，曹女士自述，在端午假期和家人前往上海某酒店準備休閒度假，進房入住後丈夫隨手開了一瓶酒店贈送的礦泉水，喝了一口後立刻告訴她「味道不對」，曹女士搖動瓶身，竟搖晃出泡沫，「聞上去也是洗潔精、清潔劑的刺鼻味道」。

來自上海的曹女士和家人前往酒店度假時，竟在免費礦泉水中發現一瓶混入的清潔劑。（新聞坊）

隨後，曹女士一方向酒店提出交涉。酒店負責人表示，解決方案是升級房型加送一頓自助晚餐。但曹女士表示無法接受，「本來我們是要用礦泉水來給寶寶泡奶的，萬一孩子把清潔劑喝下去了，怎麼辦？」她指，酒店甚至沒有一句正式道歉。

酒店方表示，事發後，消費者和酒店方面已經報警處理，目前，相關部門正在檢驗，還需等待進一步的回复。

來自上海的曹女士和家人前往酒店度假時，竟在免費礦泉水中發現一瓶混入的清潔劑。（vcg）

對此，上海善法律師事務所高級合夥人秦裕斌表示，根據《民法典》第一千一百九十八條第一款規定，經營場所、公共場所的經營者、管理者或者群眾性活動的組織者應當負安全保障義務。若事實無誤，酒店此舉顯然違法，「如果酒店當真將洗潔精倒在礦泉水瓶中並放置於酒店客房內，則顯然違反了前述安全保障義務。」