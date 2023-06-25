台旅客大阪酒店夢中遭竊　醒來失勞力士現金逾17萬　專家這樣建議

上周有台灣旅客14人，到日本大阪京都自由行，六天五夜，透過旅行社訂機票加酒店，住大阪富士屋酒店，沒想到第四天早上，其中一間房，發現錢包裡的日元和台幣全不見，同行友人另一間房也被偷，就連名表也消失，算一算損失，折合新台幣大約70萬元（約17.6萬港元），向日本警方報案，目前還在調查，對此專家建議，外遊遇到搶案、竊案務必報警，但別帶太多現金，名貴飾品也盡量別帶。



一行人出遊，在日本拉著行李箱，14人，7大7小，四個家庭自由行，玩大阪加京都六天五夜，卻在第四天早上發現錢被偷。

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遊日遭竊民眾陳小姐：「我們兩個的那個，日幣差不多是十萬，就我們兩個加起來皮包裡面的錢，啊我台幣六千七，我就是馬上傳到我們那個群組說，我們兩夫妻的錢被偷光了，然後我朋友他們也馬上，他回傳說他們也被偷了。」

外遊好心情全沒了，這趟旅程，透過旅行社訂機票加酒店，一人費用約20500元新台幣，6月15出發，玩到20日，住大阪富士屋酒店，陳小姐說，他們6月17晚上吃完飯，逛藥妝店就回房間，住727號房，當晚有整理現金，把部分鈔票放桌上，隔天早上整理錢包發現錢不見，同行友人住另一間706號房，台幣、日元、美金和一支勞力士手表也被偷，兩個房間總計損失約70萬元台幣。

遊日遭竊民眾陳小姐：「趁我們睡覺時候拿的，因為在我們睡覺之前（財物）都還在，很可怕，因為你半夜的時候，他（櫃台）就說會不會我們同行的人偷的，我們懷疑是飯店的人。」

14人出遊住七間房，兩間遭竊，要求看監視器，但飯店說，電梯和走廊都沒裝，隔天到警局報案，證明書記載727號房失竊，日元約40萬，新台幣約6千7，受理被害人報案；陳小姐說自己也大意，沒扣門扣鎖，但房間門鎖不是磁卡感應，而是一般鑰匙鎖，懷疑是被盯上被偷竊，目前日本警方還在調查，致電飯店櫃檯，低調沒說明。

台灣旅行品保協會公關李奇嶽：「你有發生搶案或竊案的時候，當然就是盡量還是要報警，不要帶太多的現金，也不要帶太多名貴的一些飾品。」

專家建議，外遊如果真的要帶貴重物品，就鎖進飯店房間保險箱，但認為要追回財物有難度，不過在飯店內被偷，報警可能還是有希望抓到竊嫌。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】