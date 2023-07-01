執法大隊變「執法犬隊」　陝西部門牌子遭惡搞　警方鎖定涉事人員

執法大隊變「執法犬隊」，6月30日，網民爆料指出，陝西安康鎮坪縣應急管理綜合執法大隊牌子上的「大」字竟變成「犬」，認為是有人惡意貼上。7月1日，該局回應表示，已向轄區派出所報警，並對牌子上的問題字進行了更正。轄區派出所則已取證，正在進一步調查。



照片顯示，鎮坪縣應急管理局門口左右分別掛了鎮坪縣應急管理局、鎮坪縣安全生產委員會辦公室、鎮坪縣應急救援技術中心和鎮坪縣應急管理綜合執法大隊四塊牌子。其中，鎮坪縣應急管理綜合執法大隊牌子上的「大」字變成了「犬」字，鎮坪縣應急救援技術中心牌子上的「術」字變成了「木」字。

7月1日上午，鎮坪縣應急管理局一名工作人員表示，今年端午節，局方打掃衛生期間還拍過照，當時牌子上的字是正常的。6月30日注意到變化後，該局已即時報警，並對牌子上的問題字進行了更正，並向縣有關部門匯報說明。目前尚待派出所的調查結果，之後相關情況會向社會公佈。

鎮坪縣公安局城關派出所值班人員表示，上層十分重視此事，已進行取證，查看監控、走訪調查等工作正在進一步開展。目前，當地警方已經鎖定了涉事人員，正在進行進一步調查。