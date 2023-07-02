上海網紅蛋撻每個竟售999元？　號稱媲美Bakehouse網民評價兩極

上海網紅店「裕蓮茶樓」的焦糖可頌蛋撻號稱可媲美香港Bakehouse的酥皮蛋撻，但近日傳出其售價高達999元（人民幣，下同），商家更強調只可預購，不可現場購買，令不少網民質疑價格虛高，商家故意用飢餓營銷手法刺激消費者購買慾望。



裕蓮茶樓的焦糖可頌蛋撻被指是「只有半夜不睡覺的人才配擁有的蛋撻」、「現場不能買，必須網上預約」，買家要搶購下單，每人最多能買6個蛋撻，還必須要在指定時間到門店取貨。

裕蓮茶樓的焦糖可頌蛋撻號稱可媲美香港Bakehouse的酥皮蛋撻。（新民晚報）

有網民發文稱，男朋友日前幫她在網上預訂裕蓮茶樓的焦糖可頌蛋撻，6個蛋撻付款5994元，並貼出訂單記錄。

買家文女士介紹，裕蓮茶樓的蛋撻是預約制購買，每天凌晨零時後可以搶購，許多人都會熬夜預購，是上海新晉網紅蛋撻。

今年5月，文女士曾在網上搶購該店的蛋撻，但下單後才發現是「天價」蛋撻。當時店員解釋稱是網購小程序的漏洞，如果買家沒有登錄裕蓮茶樓的會員下單，就會以每個蛋撻999元出單。文女士之後取消訂單再重新下單。

裕蓮茶樓工作人員稱，焦糖可頌蛋撻是網紅款甜品比較搶手，每天凌晨上架，實際售價是12元一個，「小程序預售標價999元只是標價」。

上海市場監管部門已調查核實，發現裕蓮茶樓的小程序設計上確實存在漏洞，引起網民誤會，目前已責令其在小程序上下架該產品並整改。

目前，裕蓮茶樓已取消線上預約制度，所有門店的蛋撻轉為線下售賣，同時公布了蛋撻出爐時間表。

上海市消保委法研部主任楊昀表示，售價12元的蛋撻標價999元，是一個典型的吸引消費者的噱頭。針對虛標原價的情況，消費者可問經營者索要以999元銷售過的憑證，若經營者無法提供，消費者可向價格主管部門舉報。

楊昀介紹，每天凌晨12時在線上發售蛋撻，是商家的一種自主經營行為，卻營造了一種飢餓營銷的感覺。消費者在面對五花八門的促銷活動時，應盡量保持理性、冷靜的消費心態，按需購買。