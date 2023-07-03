被指盜全校資料建顏值網站　人大畢業生涉非法獲取個人信息遭刑拘

7月1日，有網民報料稱，中國人民大學一碩士畢業生盜取全校學生個人信息，用於製作「顏值打分排行」系統公開網站，隨後更被曝出該生已入職微信，引發網民擔憂隱私洩漏。事件輿情發酵後，中國人民大學回應表示，正在聯絡警方核實事件。



今日（3日），據北京警方通報，經查，嫌疑人馬某某涉嫌非法獲取該校部分學生個人信息等違法犯罪行為，已被海淀公安分局依法刑事拘留，案件正進一步調查中。



此前，據報料，中國人民大學有一馬姓畢業生，利用專業技能，以及高度參與校內網站開發的權利便捷，盜取全校學生信息，開發「顏值打分」網站，且該網站為公開網站，已存在3年，過去僅在馬某相關的小圈子內流傳。

該顏值評分網站洩露信息包括人民大學14屆至20屆本科、碩士和博士生的全部資料。除該顏值評分網站外，馬某還曾在GitHub上發布原始代碼（Demo），通过AI技術給「小姐姐一鍵脫衣」。

據報料者發布信息顯示，馬某是中國人民大學2019屆研究生，在校期間曾獲國家獎學金，還被評為學校「三好學生」、優秀團幹部等榮譽稱號。目前，其已從中國人民大學畢業，就職於騰訊北京微信團隊搜索算法相關部門，引網民擔憂，馬某會將盜取同學信息的劣舉施行在公眾個人信息方面。

顏值網站洩露所有學生信息。（微博）

今日（3日），據北京警方通報，針對「中國人民大學部分學生信息被非法獲取」的情況，海淀警方接到報警後，立即開展調查。

經查，嫌疑人馬某某（男，25歲，該校畢業生）涉嫌非法獲取該校部分學生個人信息等違法犯罪行為。目前，馬某某已被海淀公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。警方高度重視公民個人信息保護，對於相關違法犯罪，將依法予以嚴厲打擊。

網民點睇：

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