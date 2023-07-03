被爆一夜情強制女方墮胎　蔡徐坤方面回應：不涉違法行為　已起訴

此前，內地知名藝人蔡徐坤被爆出與女子一夜情並要求墮胎，而其母還在對方家中裝偷拍鏡頭監控女方，一系列事件引發輿論高度關注。



今日（3日）中午，蔡徐坤方面在微博發布公開貼文回應爭議，指不存在「女方為未成年」、「強制墮胎」的情況，交往屬雙方自願，不涉及違法行為。隨後，蔡徐坤工作室繼續發文澄清，稱已起訴侵權行為，訴訟已經提交法院立案。



據此前報道，上月，蔡徐坤被爆出與一名女性發生性關係，一個月後女方發現懷孕，告知蔡徐坤卻被要求去墮胎。期間，蔡母還因懷疑女生假懷孕，跟蹤、甚至在女方家中安裝偷拍鏡頭等監控女方；還提出支付女方50萬人民幣了事，引發大量關注。

6月28日，據國家企業信用信息公示系統顯示，北京市通州區市場監督管理局因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」，將北京蔡徐坤影視文化工作室列入經營異常名錄。

7月1日，京廣告協會發通告提醒品牌方，由於蔡徐坤出道多年，代言品牌較多，需對內地男歌手「蔡某某」做好風險把控。

7月2日，據內媒《紅星新聞》報道，官媒央視的網站、APP、微博等平台均已下架蔡徐坤的影片和相關資訊。

今日（3日），蔡徐坤方面在微博發布貼文回應事件稱，兩年前處於單身狀態，和C女士有過交往，雙方私事已在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛，交往屬雙方自願，不存在「女方為未成年」、「強制墮胎」的情況，不涉及違法行為。

隨後，蔡徐坤工作室發文，指網絡有關於藝人「與未成年人交往」、「強制墮胎」等諸多不實言論，及惡意營銷號蓄意捏造、傳播虛假信息製造事端，給公眾和部分媒體造成誤導，工作室在此代表藝人鄭重聲明予以澄清，並起訴侵權行為，訴訟已經提交法院立案。