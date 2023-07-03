高空特技表演爆恐怖意外　電單車突漏油燃燒　兩演員半空奮力救火

許多遊樂區為了吸引遊客前往，都會安排吸睛的特技或雜技表演，不過也時常傳出意外事故。



7月1日，江蘇南通如臯市一遊樂區的高空鋼索上騎電單車的特技演出到一半時，電單車竟在空中突然起火，不停地燃燒，只見演出人員在高空滅火，還被燒到衣物，場面相當危險，引發底下觀眾驚呼。

從畫面見，當時狀況確是危險：（按圖了解）

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據內媒《九派新聞》報道，位在江蘇南通如臯市龍遊湖歡樂世界，7月1日晚間，進行了高空鋼索上騎電單車的特技表演。這個演出通常由2名演員合力完成，一名演員騎着電單車飛快地沿着鋼索疾馳。車下還吊着另一名演員，騎車的演員在車上表演各種絕技，車下吊着的演員會跟隨着車上的演員，表演各種動作。然而，演出到一半時，電單車就停在空中開始起火燃燒，火光四起，不停地冒出濃煙。

根據網絡上流傳的片段，2名演員身上僅穿着表演服，沒有其他防護措施，奮力地在空中滅火。燃燒的電單車不停地落下火苗，甚至砸到演員的衣服上，嚇得在正下方的觀眾驚呼連連，不少人拿起手機拍下這驚險的一幕。

對此，龍遊湖歡樂世界工作人員回應稱，這宗意外是電單車漏油導致起火，事發當時已使用滅火器將火勢撲滅，目前該特技表演已暫停演出，演員們均無大礙。

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