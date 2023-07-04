山東女輔警執法時與市民起衝突　揚言「弄死你」惹熱議

山東一名女交警被指在執法過程中辱罵市民，並揚言「弄死你」。警方今日（4日）通報稱，涉事為一名女輔警，事發時因市民騎電動自行車時拒戴頭盔，雙方有口角及肢體衝突。該名女輔警已被調離一線輔助執法崗位，並配合調查處理。



網傳影片顯示，山東聊城東阿縣一名女交警在執法過程中辱罵市民，並揚言「弄死你」，還準備踢向騎電動車的女子，隨後她被同事拉走。

目擊者稱，當時交警攔下騎電動車的女子，因為其未按照規定佩戴頭盔，女子不太配合執法，雙方發生衝突，後來就看到一名女交警情緒激動言語激烈。

聊城市公安局交通巡邏警察支隊東阿大隊通報稱，事發於6月23日，大隊城區中隊民警帶領輔警在文化街與府前街路口開展騎乘電動自行車不規範佩戴頭盔專項整治行動。下午4時許，女輔警史某某發現女市民賀某某騎電動自行車時未佩戴頭盔，遂上前提醒勸導。

賀某某拒不配合勸導，雙方發生爭執及肢體衝突，造成史某某手部擦傷，史某某因情緒失控做出過激言行，被共同執勤的同事及時制止。目前，史某某已被調離一線輔助執法崗位，並配合調查處理。

網民睇法：

開除吧，情緒如此不穩定，何以為人民服務！

誰知道這個大媽說什麼了，建議放全過程

大媽說了交警啥也應該用法律，而不是辱罵恐嚇

要是是這個大媽先侮辱別人呢

這種情緒控制能力，不適合當警察

這種性格就別做交警了，遲早出大事

開除吧，如此囂張要弄死人。

都是人，也是有情緒問題，看事情緣由，不苛責警察。有些違章者確實可惡

