大陸小食進軍台灣夜市！網民好奇「冰粉是甚麼」一查都是抖音美食

各地人文風情不同，發展出各有特色的飲食文化，台灣除了在地美食之外，在夜市也能看見各地特色小吃。



近日有一名網民好奇發問「街上是不是越來越多中國大陸小吃？」帖文一出，許多網民無奈反問「你講得出原本就屬於台灣的小吃？」

是文化入侵還是美食共融？看你用哪個角度去看這狀況吧！（按圖了解）

+ 6

這名網友透過PTT討論區發問「街上是不是越來越多中國大陸小吃？」，他表示以前常去逛夜市，不管在流動夜市或常駐夜市，比較常見的都還是台灣小吃、越式、日式、泰式或意式料理，幾乎不見中國大陸小吃，但事主最近逛夜市就發現這幾年「中國大陸小吃越來越多」，像是看到一家攤販售「冰粉」卻根本不知道是甚麼食物，結果上網一查都是抖音推薦美食。

除此之外，台灣已經有類似「刈包」的小吃，最近又看到「肉夾饃」的食物，讓他傻眼直呼「『饃』肯定不是我們常用的食物名稱吧？」其次還有「雙皮奶」、「螺獅粉」等中國大陸小吃開始在台灣市場越來越流行。

帖文引起網民們討論，不少網民留言表示：

．「台灣很多料理都源自中國大陸，台灣人也愛吃日式耶」

．「台灣食物本來就中國大陸來的，蔥油餅甚麼都是」

．「水餃、燒餅、麵食有哪個是台灣自己的？」



也有人感慨留言：

．「沒差吧，料理好吃的就會留下，不好吃的就會被淘汰啊」

．「只有珍奶雞排算是原本就台灣的啦，其他的呢？」

．「美食無邊界」

．「東西好吃就好，還分本土對岸？」



根據《維基百科》描述，冰粉流行於中國大陸西南地區，是一種使用「石花樹（或稱冰粉樹）」的籽凝結製作而成的食物，口感類似台灣的愛玉，傳統吃法會將冰粉切成塊狀再加入紅糖或白糖水，再添加山楂碎、葡萄乾或各種果粒，口味清涼解暑，相當受歡迎。

延伸閱讀：瘋傳長髮妹突於夜市「脫剩比堅尼」叫賣 網民：佩服這種敬業態度

+ 37

延伸閱讀：

不停讓就開罰⋯行人路權可以維持多久？網曝台人習性：做做樣子啦

超商點特大杯少冰咖啡「不到半杯」他氣炸 員工曝兩種可能

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】