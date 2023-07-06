李玟去世｜親赴四川捐物資援地震災區　網民悼念：你的愛留在人間

女星李玟（CoCo）在家中輕生不幸離世，終年48歲，消息震驚兩岸三地。不少網民在社交平台上發圖文悼念來自重慶的梅女士（化名）發布了9張李玟身穿紅十字會馬甲、佩戴義工胸牌，在災區運送救災物資的照片。



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《上游新聞》報道，梅女士介紹，照片是拍攝於2013年中國紅十字會成都備災中心，當時四川蘆山發生地震，李玟親自帶奶粉、餅乾等物資前往災區。

她憶述，從其他同事的口中得知，李玟捐贈了奶粉、餅乾共計4000箱，但完全沒有一明星架子。當聽說另一輛車即將發往災區時，她二話不說立即挽起衫袖主動跑上前，換上義工的馬甲、戴上胸牌，與其他義工合力將奶粉、餅乾等轉運。

梅女士感慨，沒有想到美麗善良、陽光開朗、功成名就的大明星會患上抑鬱症，更沒有想到李玟會因為抑鬱離開，「這讓我很痛心！我希望全社會多加強對抑鬱症的患者的關愛！」。

梅女士參加了重慶市紅十字會成立的心理健康志願服務隊，正籌備心理健康公益沙龍進社區、進學校活動，李玟的去世讓她感到這些活動的迫切性。

她介紹，未來會與更多專業心理服務機構開展公益合作，組織開展心理健康知識普及、宣傳科教、心理評估、教育培訓、心理諮詢、心理輔導等服務，傳授情緒管理、壓力管理、家庭和婚姻關係、親子關係、青少年行為管理、心智成長、內驅力和學習能力訓練等知識，提供心理調適和抑鬱、焦慮等常見心理行為問題的識別、輔導、陪伴、轉介等服務，希望幫助更多人走出陰霾。

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