李玟去世｜在台灣極受歡迎　網民悼：聽你的歌長大　DiDaDi最經典

李玟Coco在5日驚傳因抑鬱症於家中輕生，昏迷數天後返魂乏術，與世長辭，終年48歲。李玟在台灣發跡，首張個人專輯也在1994年於台灣發表，在台灣擁有極高人氣，大量網民為她的離世感到哀傷。



李玟曾面對失聲低潮，幸得李媽媽鼓勵「不要放棄」。（資料圖片）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，李玟的死訊曝光後，有超過萬名粉絲湧入《ETtoday新聞雲》哀悼，有人說，「謝謝你帶給我們如此美好動人的音樂，祝福你沒有病痛，一路好走」、「好難相信，她這麼優秀這麼認真」、「太意外了，外表堅持、讓人感覺非常陽光的大女孩，用這樣與大家道別」。

也有人悲痛說，「好難過，再也聽不到她的美麗的歌聲」、「好難相信，謝謝你帶給我們大家許多好聽的作品，一路好走，更願你在另一個世界沒有病痛、開心地繼續歌唱熱舞」、「謝謝你的歌陪伴我20多年」、「小時候聽妳的歌長大的，沒想到……」。

李玟成首位在奧斯於頒獎禮上獻唱的華語歌手。（影片截圖）

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台媒聯合新聞網則報道指，有網友在網絡論壇PTT以「李玟哪首歌最經典」為題發文，哀嘆「不敢相信李玟會是這樣的結局」。網友談到李玟生前的經典歌曲，發問眾人心中最愛的是哪一首？

貼文曝光後瞬間引起討論，有人舉出電影《臥虎藏龍》的主題曲《月光愛人》，有人指是《刀馬旦》，有人稱「《真想見到你》、《我依然是你的情人》」，也有人稱「《愛我久一點》，經典」，有人說「最喜歡《第九夜》」。

有網民說，「沒人聽過《玫瑰園》嗎？」也有網民說，「她慢歌也好聽，音色豐富華麗」。

不過最能引起網民共鳴的李玟經典歌曲非《Di Da Di》莫屬。網民稱，「《Di Da Di》，那段時期全台灣一直放」、「《Di Da Di》最有名，但其實很多歌都很好聽」、「超多，但秒想就是《Di Da Di》」。