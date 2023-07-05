李玟輕生當日傳給粉絲35秒錄音曝光　網民哭喊：好希望消息是假的

女星李玟(CoCo)今日（5日）晚上突傳出死訊，她的家姐李思林公布妹妹在家中輕生不幸離世的消息，終年48歲，消息震驚兩岸三地。截至5日晚間10時30分，「李玟去世」的微博閱讀量達到8.6億，「快告訴我是假的」閱讀量則破億，顯現網民對李玟去世的震驚和不捨心情。



7月2日中午，中華玟迷聯盟曾發布一段李玟留給歌迷的語音，該段錄音中，李玟說道，「有大家做我的後盾，我會加油，會再努力努力，祝歌迷身體健康快樂」，有網民發現該段錄音放出時正是李玟輕生的7月2日，許多歌迷不捨留言「這天還在給粉絲發語音…天...不敢相信」、「自殺當天安慰粉絲，這是什麼摧心剖肝的人生經歷」、「她祝粉絲身體健康快樂，自己卻挺不住......」



李玟在該段錄音說道，「親愛的大家，我是coco，感受到大家對我的愛和支持，你們做我的後盾，嗯，我會加油的，然後呢這段時間呢，希望你們自己也身體健康快樂，我非常非常想念大家，我再努力努力，嗯，我也非常想念你們喔，愛你愛你」，最後她並用英文感謝歌迷送她的禮物。

當時在微博發出錄音的中華玟迷聯盟回應關心李玟近況的粉絲，強調錄音是「新的」，豈料中午錄音發出後不久，下午李玟就在家中輕生。據了解，因錄音發出日期是7月2日，不少歌迷認為李玟該段錄音是在向粉絲做最後告別。

截至5日晚間10時30分，該段錄音已有超過976萬次播放。有網民指出，聽該段錄音可以感受到李玟有點哽咽，「感覺她錄音的時候在哭」、「不是粉絲聽了都要心碎的程度」；亦有粉絲心疼表示「她怎麼會到最後留給世人的都是開朗，怎麼會，太殘忍了！」

李玟家姐李思林5日晚間公布妹妹過世消息：

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：

我們懷著極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福也同給我們療治傷痛的空間和時間！

最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告

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