李玟去世｜兩代天后曾同台　蔡依林悼念：永遠記得笑容燦爛的妳

女星李玟(CoCo)今日(5日)晚上突傳出死訊，她的家姐李思林公布妹妹在家中輕生不幸離世的消息，終年48歲，消息震驚兩岸三地。台灣天后蔡依林也發文悼念稱「R.I.P，永遠記得笑容燦爛的妳。」



李玟作為樂壇天后以及前輩，一向唱得跳得，成功進軍國際樂壇，不只是香港歌手唱跳天花板的存在，在台灣更有「唱跳天后」的封號。

2019年6月21日COCO李玟在她出道25年，第二次攻上台北小巨蛋，吸引了1萬1千人爆滿歌迷入場支持，演唱會更邀請Jolin 蔡依林擔任特別來賓，兩人一起合唱尬舞COCO 經典〈So Crazy〉以及Jolin 〈怪美的〉，兩大天后世紀同台當時引發轟動。

在蔡依林悼念貼文下方，亦有許多粉絲留言哀悼「2019 you & I的演唱會看見妳和coco在台上的記憶依舊深刻，是這麼難忘⋯⋯願她安息」、「這場演唱會我有在耶⋯⋯一直等合體，結果等到句號……」、「永遠記得妳們的合體⋯⋯好難過…….」

李玟家姐李思林公布妹妹過世消息：

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：

我們懷著極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福也同給我們療治傷痛的空間和時間！

最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告

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