李玟去世｜自稱武漢姑娘　擁美籍遭小粉紅嘲諷　曾抗議佩洛西訪台

李玟CoCo在5日晚上突傳出死訊，她的家姐李思林公布妹妹在家中輕生不幸離世的消息，終年48歲，消息震驚兩岸三地。



李玟出生在香港，母親祖籍為湖北武漢，故經常稱自己是「武漢姑娘」。



2022年7月第36屆大眾電影百花獎頒獎典禮在武漢舉行，李玟到武漢為歌迷唱歌。在亮相紅毯儀式上，李玟大方對著歌迷們揮手說：「我是武漢姑娘啊，武漢姑娘回家了。」

當時李玟在典禮演唱走音事件引發討論，百花獎的典禮總導演針對設備問題向李玟道歉，直言：「感謝『武漢女兒』李玟為家鄉、為電影獻唱！每一次都驚艷全場，我們感受到了你的敬業和實力！」李玟也熱情回覆：「謝謝『六公主』，很愛你們的舞台，每個人都很努力，最開心回到武漢，我的家鄉！」

不過李玟擁有美國國籍這件事在內地也引起討論，在百花獎頒獎典禮走音事件後，當時有內地小粉紅曾罵 「她不是美國人了嗎？」、「你美國人欸！」

去年美國眾議院時任議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）抵台，引發中國大陸強烈不滿，李玟在微博上也貼中「只有一個中國」的照片，並稱「中國人要團結，不要讓外人干涉咱們」。（微博）

同年8月，美國眾議院時任議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）抵台，引發中國大陸強烈不滿，李玟在微博上轉發「只有一個中國」的照片，並稱「中國人要團結，不要讓外人干涉咱們」。

當時大陸網民紛紛留言「我太愛姐姐這番話了」、「COCO好愛國」、「愛國女模範」、「愛國天后」。

此前，在央視的一場晚會上，李玟也曾告訴主持人：「因為我就是武漢人啊。」隨後在大家的一片驚呼中，她用武漢腔一字一句說出來：「我是武漢人，武漢的姑娘。」

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